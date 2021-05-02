幫陳嘉昌抱不平 柯媽：2個月就要退休 需這樣殺下去？

警政署長陳家欽近來因北市警紀事件頻傳，傳出有意要北市警察局長陳嘉昌下台，卻遭台北市長柯文哲悍拒，甚至傳出，柯文哲力挺陳嘉昌，是因柯媽關係？柯媽柯瑞英今天說，她根本不認識陳嘉昌。對於柯文哲說有人帶風向？柯媽說，她怎麼知道？柯文哲自己才知道，要看柯文哲要不要講。

柯媽也抱怨，她還不能去台北市政府大樓，去就被說是干政。

柯媽今出席北市南港聖興天后宮祈福活動，對於傳出陳嘉昌是柯媽的人，柯媽今天駁斥，「我真的不認識陳嘉昌」。柯媽說，她第一次與陳嘉昌見面，就是陳就任那一天，曾有人跟他說，陳嘉昌是一個很好的人，甚至當時陳嘉昌上任，柯文哲拒見，才知道是因前局長邱豐光被換下來，讓柯文哲不高興，柯媽今提到，當時柯文哲心裡很不爽快，真得心裡很不爽快，但又如何，只能惦惦(台語)。

媒體再問柯媽，是否這次中央又要換掉陳嘉昌？柯媽說，這是中央的事，她不知道，不過大家要當好人，不要這一點事情，搞得這麼嚴重，讓人家這麼不體面，甚至換人也要大家商量，尤其陳嘉昌也有優點。讓台北市治安平順、平安也都是優點，當警察很辛苦。

柯媽今也幫陳嘉昌抱不平，陳嘉昌僅剩兩個月就要退休，「你(中央)要換他幹什麼？做人，還是要留一條路給人家走，不過一下子就給人家堵起來。」

柯媽說，做人要有良心，要有好心肝，陳嘉昌僅剩兩個月就要退休，怎需要馬上要這樣殺下去？讓台灣人來評論，(警政署)需要氣成這樣？陳嘉昌也沒有做壞事，至少在台北市也有功勞。

對於新北市長侯友宜說，政治人物不要插手警界的事，柯媽說，「對！但誰是政治人物？自己取的，自己講的。」對於有人帶風向？柯媽說，「我怎麼知道？」「我不能去台北市政府，我去就是干政。」