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辜寬敏堅持制憲再提辭資政「修18歲公民權是為選舉」

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
總統府資政辜寬敏。記者黃義書／攝影
總統府資政辜寬敏。記者黃義書／攝影

台灣制憲基金會董事長、總統府資政辜寬敏長期呼籲制憲，但他認為至今尚未獲得蔡政府回應，日前怒嗆不排除辭去總統府資政並退出民進黨。今天他受訪時再度表示，民進黨政府毫無動作，資政沒有什麼權，是要幫忙總統，但要如何幫忙？政府要推動修憲，但他要制憲，彼此意見不同，他只好退了。

辜寬敏說，「為了政權要騙2500萬台灣人嗎？這個政權是我們把妳選出來的，要騙我，什麼意思呢？」被問到有沒有什麼話要對蔡英文總統呼籲？他則說，蔡總統的立場很困難，「在我這個老人家的面前，敢說是要制憲還是修憲嗎？」

制憲基金會今天舉辦研討會，辜寬敏在開場致詞時指出，他當民進黨的資政，資政是什麼，資政是一個名，資政本身是幫忙總統，這才叫做資政，但是過去四年和蔡總統第二任快兩年，和蔡總統見面，看有幾遍？

辜寬敏說，台灣是民主社會，台灣多數人在想什麼、政府要怎樣領導，應尊重多數人民意見，但是現在台灣面臨修憲或制憲的問題，制憲是什麼？制憲是要做正常國家，修憲是為了選舉，為了選舉下修投票權至18歲，要18歲選民的票。

辜寬敏也提到「自由周刊」創辦人鄭南榕，他說，當年有一位年輕人支持台灣獨立，最後自焚身亡，甘願犧牲生命貫徹獨立主張，「他的主張就是台灣獨立」，這是大多數台灣人的意見。制憲基金會做民調，有九成以上的人贊成台灣成為正常國家，他感到很意外，九成的人贊成台灣正常化，台灣是台灣，中華民國是從哪裡來的大家也知道，所以憲法應該改成台灣憲法，憲法是國家的基本法。

辜寬敏也說，現在兩個主張，制憲與修憲，修憲是讓18歲的人有投票權，但大家想想看，「我們18歲時對國家的事情了解多少？」他說，他不反對18歲的人投票，但現在需要的是讓台灣成為一個正常國家，這是政治問題，台灣作為正常國家也是大家的共識，但現在的憲法是中華民國。

辜寬敏也說，台灣是唯一不受肺炎疫情影響的國家，是台灣優秀的證明，還送幾十萬個口罩給有困難的人，但送口罩的飛機卻用「China Airline」，不是「Taiwan Airline」，但（台灣）是「China」嗎？所以他主張不是只有修憲，不是只有討好年輕人的票。

修憲 辜寬敏 民進黨

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