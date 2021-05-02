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影／與蔡「修憲」理念不合 辜寬敏將辭總統府資政

攝影中心 / 記者黃義書／台北即時報導
總統府資政辜寬敏不滿政府要「修憲」，與自己「制憲」主張不同，將辭總統府資政一職。記者黃義書／攝影
總統府資政辜寬敏不滿政府要「修憲」，與自己「制憲」主張不同，將辭總統府資政一職。記者黃義書／攝影

台灣制憲基金會、台灣新世紀文教基金會與台灣教授協會，上午一同舉辦「制憲公投與國家正常化」學術研討會，期待以政治實務，探討「修憲」以外的「制憲」方式，讓台灣走向「國家正常化」的道路。

會前，總統府資政、台灣制憲基金會董事長辜寬敏受訪時，就不滿政府修憲、不制憲表達將請辭總統府資政一職表示，總統府資政沒有什麼權利，是幫助總統政治。而現在政府要「修憲」，而我主張「制憲」，這要如何幫忙？意見不同，只好退了。

隨後辜寬敏在開幕時表示，台灣歷經90年代民主化改革後，已成為一個優秀的民主國家，然而正因仍未擁有一部真正屬於台灣人民制定的憲法，很遺憾的台灣仍不是一個正常國家，仍不能大聲以「台灣」的名義行走世界，這不僅是這一代人的責任，更是攸關台灣下一代與下下一代人的歷史責任與使命。總統府資政辜寬敏在開幕時表示，台灣歷經90年代民主化改革後，已成為一個優秀的民主國家，需要制定一個屬於台灣人民的憲法。

總統府資政辜寬敏在開幕時表示，台灣歷經90年代民主化改革後，已成為一個優秀的民主國家，需要制定一個屬於台灣人民的憲法。記者黃義書／攝影
總統府資政辜寬敏在開幕時表示，台灣歷經90年代民主化改革後，已成為一個優秀的民主國家，需要制定一個屬於台灣人民的憲法。記者黃義書／攝影

總統府 修憲 辜寬敏

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