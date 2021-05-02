影／與蔡「修憲」理念不合 辜寬敏將辭總統府資政

台灣制憲基金會、台灣新世紀文教基金會與台灣教授協會，上午一同舉辦「制憲公投與國家正常化」學術研討會，期待以政治實務，探討「修憲」以外的「制憲」方式，讓台灣走向「國家正常化」的道路。

會前，總統府資政、台灣制憲基金會董事長辜寬敏受訪時，就不滿政府修憲、不制憲表達將請辭總統府資政一職表示，總統府資政沒有什麼權利，是幫助總統政治。而現在政府要「修憲」，而我主張「制憲」，這要如何幫忙？意見不同，只好退了。