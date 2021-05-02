民進黨速鍘趙介佑 孫大千提5問：誰一直在縱容？

已請辭的民進黨北市黨部評委前召集人趙映光之子趙介佑疑涉毒案。前立委孫大千今天透過臉書表示，原來民進黨不僅在枱面上是派系共治，在檯面下更是黑道當家，趙介佑事件恐怕只不過是冰山的一角。

孫大千指出，熟悉民進黨內生態的人士都很清楚，由於民進黨的黨職大部分由黨員直選，每個派系都要拜託幫派份子來協助豢養人頭黨員，因幫派份子手下小弟眾多，一個口令，一個動作，紀律嚴明。因此，黨內政治人物對於黑道人士介入黨務，一向都是睜一隻眼閉一隻眼。

他也說，請民進黨中央向全民澄清一下幾個問題，首先，為什麼趙介佑早在2016年因毒品案被法院判刑，卻拖到現在媒體大肆報導後，才要火速開鍘？是誰一直在包庇縱容？其次，民進黨中央要不要去調查一下趙介佑手下的小弟是不是都持有民進黨的黨證？趙氏家族是不是台北市民進黨的人頭黨員大戶？

第三，孫大千質疑，趙氏家族成員為何可獨攬民進黨台北市黨部的幾個要職？是不是因為趙氏家族掌握的人頭黨員，足以左右台北市黨部主委的選舉結果？第四，吳怡農不要東窗事發了，才撇清關係、假裝無辜，明明在登記參選主委時，是由趙氏家族的成員力挺陪伴，怎麼可能事發當下才知趙家的黑道背景？

最後，孫大千也問，民進黨要不要清查一下，除了台北市黨部以外，全國其他的地方黨部的幹部是不是也一樣被具有黑道背景的人士所把持掌握？他也呼籲，民進黨應該立刻啟動黨內的自清掃黑專案，否則遲早有一天，綠色會變成黑色。