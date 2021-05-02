趙介佑遭爆替代役「逃兵」役政署駁：二度因案停役

民進黨台北市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑涉及販毒案，引發軒然大波。外傳趙介佑是仍在服役的替代役男，內政部今天嚴正駁斥，傳言並非事實，趙並非現役役男，其早已2度因案停役，並交司法機關偵辦。

內政部指出，依規定，替代役的管理由用人機關負責，不是役政署。趙介佑在澎湖監獄服役時，是由澎湖監獄管理；在北投區公所服役時，則是台北市政府管理。趙在2018年5月14日首次入營在澎湖監獄服役，7月由澎湖監獄移送法辦，並因案停役，直到2019年9月才執行完畢。

役政署表示，去年趙介佑與內政部長徐國勇的合照，因徐國勇為公眾人物，基本上不會拒絕民眾合照要求，徐國勇也並不認識趙。且當時趙介佑因已服刑完畢，屬於等待回役（補服剩餘役期）中，故也並非逃兵身份。

役政署表示，經清查發現，趙尚涉他案審理中，故直到今年2月，趙才2度回役，因已婚、有小孩，以家庭因素調整至台北市北投區公所服役，之後台北市政府兵役局於4月移送法辦，並於20日起因案停役。

內政部表示，趙因案停役後，即已無現役役男身分，外界勿以訛傳訛，且趙所涉偽造、詐欺等案件，均已由司法警察機關偵辦審理中。