國民黨撻伐趙映光、趙介佑 黃國昌：覺得十分可笑

已請辭的民進黨北市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑疑涉毒案，民進黨台北市黨部評委會昨晚火速通過臨時動議，決議開除趙介佑黨籍，主委吳怡農也提出三大改革，包括針對極少數違反黨規、違反排黑條款的黨員，依黨規盡速處理。時代力量前立委黃國昌也在臉書說，他看到許多國民黨黨員撻伐趙映光與趙介佑，「看了之後，覺得十分可笑」。

黃國昌在臉書說，這一兩天，他看到許多中國國民黨議員，紛紛跳出來撻伐趙映光與趙介佑，嘲諷民進黨北市黨部染黑，任憑幫派份子登堂入室。 黃說，「看了以後，覺得十分可笑。」黃也點名國民黨某議員，黑道的背景難道不雄厚？違法喬事的記錄不輝煌？中國國民黨不知道嗎？

黃國昌臉書全文：

這一兩天，看到許多中國國民黨議員，紛紛跳出來撻伐趙映光與趙介佑，嘲諷民進黨北市黨部染黑，任憑幫派分子登堂入室。

看了以後，覺得十分可笑。