【專家之眼】面對台海危機 必須減少政府冒進的機會

台灣上了本期《經濟學人》雜誌封面，被稱為是世界上最危險的地方。該雜誌認為，台灣的主權爭議已長達幾百年，緊張情勢可能很快就要來到緊要關頭、引發美、中之間的全面戰爭。蔡英文總統對此表示，政府絕對有能力來管控各種可能風險，行政院長蘇貞昌則以台積電為例說，讓世界需要、投資並倚賴台灣，台灣就會更加安全。

蔡政府的回應是不及格的。目前針對台海的憂慮在政治軍事，隨著中共軍力日強，蔡政府又親美遠中，自壞兩岸溝通氣氛，目前不太可能靠自己在政軍方面管控風險；至於讓世界需要、投資並倚賴台灣云云，可以看看台積電近年越形重要，台海衝突風險卻越形升高的情勢，可見重要產業對台灣安全貢獻，有其極限。我們近期的作法除了備戰之外，應是讓國人正視戰爭可怕與國際無政府狀態的意義，自負未來選擇之責，而為求長治久安，則要健全可以監督政府的民主政治。

近期相關官員專家早已提出美中衝突起因於台海的危險訊號，並各自提出對策，《經濟學人》的見解並不稀奇。澳洲前國防部長派恩警告，5到10年內中國極可能在印太地區引發戰爭，而台灣將會是下個熱點。現任部長彼德·達頓坦言，隨著中國統一台灣野心越來越明確，兩岸間發生衝突的可能性不應該被忽視。澳洲國防力量已經做好準備，避免盟友遭受威脅。

日本則趕緊撇清：針對日本首相菅義偉與美國總統拜登會後發表的聯合聲明提及臺灣問題，日本國會議員質詢：「日本會跟隨美國的對華軍事戰略，在臺灣問題上進行軍事干預嗎？」菅義偉表示：「完全沒有軍事介入的考慮。」

美國前國安顧問麥馬斯特則說，北京是否出兵攻打台灣，關鍵日期可能是2022北京冬奧和中共20大之後。前國務卿季辛吉警告，「中美緊張關係一旦爆發全面衝突，恐致人類面臨世界末日。」

澳洲距台五千里外，一旦有事，怎麼幫忙？而他們是否把臺灣當國防盟友，也令人好奇。但至少發出憂慮，讓蔡總統臉書回應：雖然中國大陸對台灣的威脅確實存在，但政府絕對有能力來管控各種可能風險，為台灣建立安全的屏障。

這個回答很唬人。在外交上，蔡政府的親美遠中政策搞得這麼極端，中共不會輕信和解說法，使台灣早已失去能動性，有能力管控風險的是美國，臺灣變成是美國與中共衝突或交易的棋子。

在軍事上，《經濟學人》提及：一些民調中，台灣受訪者願意自己或親屬投入戰爭的人不到一半。這讓美方處境尷尬：若台灣在第一波攻擊就淪陷，且共軍並未朝美方開火，之後才趕到的美軍是否應投入戰爭？現象與答案國際均知，蔡的管控說沒人會信。

蘇貞昌院長的回答把政府作法放在只要讓世界需要、投資並倚賴台灣，台灣就會更加安全。那麼香港還會是現在這樣子嗎？臺灣可以不用把大筆資源投入國防嗎？當然不是。但蘇還是講對了一些事：「自助才有人助」、國人若因安樂不知困境才是真正「不安全」。

那要怎樣才能自助、安全？為追求人民持續保有選擇權利，短期作法是讓國人正視戰爭可怕與國際無政府狀態的意義，長期則要健全可以監督政府的民主政治。

在臺灣，支持中共畢竟是少數，主流立場是和平發展。近期戰爭風險所以惡化至此，與台人大多不覺得戰爭危機迫在眉睫，也不知道戰爭可怕有關。因此台人只能自己想通：許多人一直說近年是中共先機艦繞台侵門踏戶，臺灣則是被迫反應。但冷戰時期的芬蘭對蘇聯不是這樣反應的，因為在無政府狀態下沒人會跟你講理。

我們也要呼籲關心臺灣安危的人士，應該把過去歷次台海衝突或危機展現時，許多人經歷過寫遺囑備戰甚至流血捍衛臺灣的故事說清楚，讓國人在資訊清楚的情況下自行選擇，而不是在活在想像的世界裡。

至於長治久安的方法，就是要健全可以監督政府的民主政治發展。我們希望政府不會冒進，但現在反對黨缺乏制衡力量，執政黨行事有越來越離譜的趨勢。想想陳前總統貪腐案爆發時，民進黨全黨避之唯恐不及，最近立法院卻是賣力演出如何為他除罪；再看看執政黨一個市黨部評委召集人之子，替代役可以服三年至今還欠8、9個月，卻不用擔心進監獄問題。一般平民不可能這樣。

對政治敏感者可以懷疑：最近財團老闆纏訟多年的案子為何突然無罪？其他高官後代又會如何經營政府、國營事業好處呢？在國內沒有力量制約的政黨，現在可以如此呼風喚雨，將來想去踩兩岸紅線恐怕也是順理成章之事。讓立法與行政權不屬於同一政黨，進而使其他三權也能保持其獨立性，就能減少政府冒進的機會了。