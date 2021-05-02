韓國瑜是否選主席 近韓人士：家人支持與否是重要因素

國民黨主席7月24日改選，本周常會通過主席選舉作業細則後，參選態勢也將逐漸明朗。高雄市前市長韓國瑜參選與否，對選戰格局影響舉足輕重。目前參選比不選機率約45比55，近韓人士表示，「家人有沒有支持是蠻重要的因素」。

近韓人士表示，勸進韓國瑜參選主席力量一直都有，只是在韓力拱的中廣董事長趙少康確定棄選黨主席後，勸進力道更大；但韓的家人與親近幕僚都反對韓選，擔心韓會再度受傷，黨內反韓聲音也可能又崛起，而這些韓自己也清楚。

近韓人士說，韓國瑜家人希望韓先再休息一下，除已經在拍的公益片，還有很多做公益的想法可以開始去做，相信「家人有沒有支持是蠻重要的因素」。

但近韓人士也坦言，韓國瑜重情義、面子，性格又有使命感、正義感，看到這麼多人勸進，民進黨執政又做成這樣，台灣國際局勢日趨緊張，國民黨當前存續也有危機，當然會思考若當選能做什麼，參選與否應也很煎熬，再過一、二周看看。

近韓人士說，2020總統大選那一局，相對於爭取連任的民進黨總統候選人蔡英文，韓國瑜是國民黨內民調最高人選，氛圍就是要韓出來選；但這次主席選舉沒有那個非韓不可的勢，黨內也有人要選，就算現實面有機會贏，但有必要選嗎？

黨內近來屢傳韓國瑜若不選將支持朱立倫，近韓人士還原，相關討論應是在2月1日韓岳父李日貴告別式現場，朱當面詢問韓是否規畫參選，否則能否挺朱，但當下韓因早以勸進趙少康，除鼓勵朱多努力，並未給予任何承諾。