確定開除趙介佑黨籍 民進黨：蔡英文對此表達高度關切

台北市黨部評議委員會天晚召開臨時會議，完成相關程序後通過開除疑涉毒黨員趙介佑黨籍。民進黨發言人周江杰表示，感謝台北市黨部評委會以積極行動回應社會期待，民進黨會堅持理念，用更多的努力持續改革，回應民眾的支持。

周江杰表示，該案不只社會高度關注，黨主席蔡英文對此也表達高度關切，既然開除早已是共識，如果能符合程序規則，就應該以最快速度處理，沒有拖延的理由。

周江杰指出，今日台北市黨部吳怡農主委於列席評委會後受訪時所提的三大改革方向，民主進步黨全力支持，同時民主進步黨中央黨部也將儘速聯繫召開全國黨部主委會議，針對近期相關爭議進行通盤性的交換意見與檢討，以回應國人期待。