綠高層危機處理 促派系互鬥停火、開鍘趙介佑急止血

趙介佑疑涉毒案持續延燒，民進黨台北市黨部今晚再度舉行臨時評委會，確定開除趙介佑黨籍。黨政人士表示，層峰對於趙介佑案高度重視，除了對未能在29日就完備開鍘程序頗有微詞，更對該案演變成黃承國為首的北市英系系統與綠色友誼連線惡鬥，呼籲雙方要克制，勿讓民進黨形象再受傷害。

黨政人士指出，包括黨中央發連二聲明，措辭越趨強硬，都是一種態度的展現，蔡英文總統身兼民進黨主席，對該案亦從事發起就一直有掌握。層峰在昨天交換意見後對該案有二大點原則指示，首先是趙介佑的黨籍除名要儘速，不宜拖延到下週再議，第二是勿讓該案「歪樓」牽扯出派系恩怨。

黨政人士表示，不論是哪個派系，只要犯法特別是涉毒，都一視同仁沒有任何轉圜餘地，至於派系之間恩怨，應該回到理性溝通，盼該案能儘早落幕，莫因個案傷害了整個民進黨團結形象。

在黨內高層的指示下，昨天大動作反擊趙家的綠色友誼綠委何志偉今天態度轉趨低調，發出聲明表示，「基於愛護黨以及得來不易的民主，將暫不回應相關問題」。