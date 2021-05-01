趙介佑今晚開除黨籍 吳怡農宣布3項改革

民進黨台北市黨部評議委員會於今晚間召開臨時會議，進行候補評委宣誓就職，並選出新任評委會召集人林萬賀。

趙映光稍早請辭評議委員及一切黨務，同時提出由趙介佑透過律師所遞交之切結書，放棄三日期限的抗辯權利及任何相關法律追訴權；於是評委會通過臨時動議，於今晚決議開除其黨籍。

列席會議的市黨部主委吳怡農表示：我們有責任盡速回應人民的期待與監督，也有必要捍衛理想與價值，並以此案為契機，推動必要的黨務改革。

主委吳怡農表示：用最快的速度處理本案，是要向大家保證，民進黨沒有失去理想和價值，對於少數的害群之馬，我們絕不會容忍。我們會痛定思痛，把這件事當做改革契機。

關於改革的方向，吳怡農表示，接下來台北市黨部會做三件事：

一、將委請專業法律顧問，重新檢討入黨流程，慎重審查每份入黨申請書。 二、針對極少數違反黨規、違反排黑條款的黨員，依黨規盡速處理。 三、鼓勵更多具有理想的年輕人入黨，一起來為台灣的未來努力。

吳怡農最後表示：