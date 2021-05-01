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趙介佑今晚開除黨籍 吳怡農宣布3項改革

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
民進黨台北市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑。圖／取自網路
民進黨台北市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑。圖／取自網路

民進黨北市黨部評議委員會於今晚間召開臨時會議，進行候補評委宣誓就職，並選出新任評委會召集人林萬賀。

趙映光稍早請辭評議委員及一切黨務，同時提出由趙介佑透過律師所遞交之切結書，放棄三日期限的抗辯權利及任何相關法律追訴權；於是評委會通過臨時動議，於今晚決議開除其黨籍。

列席會議的市黨部主委吳怡農表示：我們有責任盡速回應人民的期待與監督，也有必要捍衛理想與價值，並以此案為契機，推動必要的黨務改革。

主委吳怡農表示：用最快的速度處理本案，是要向大家保證，民進黨沒有失去理想和價值，對於少數的害群之馬，我們絕不會容忍。我們會痛定思痛，把這件事當做改革契機。

關於改革的方向，吳怡農表示，接下來台北市黨部會做三件事：

一、將委請專業法律顧問，重新檢討入黨流程，慎重審查每份入黨申請書。

二、針對極少數違反黨規、違反排黑條款的黨員，依黨規盡速處理。

三、鼓勵更多具有理想的年輕人入黨，一起來為台灣的未來努力。

吳怡農最後表示：

民進黨不是完美無缺的政黨，但遇到問題會深切反省、盡速改正。對於極少數人的違法亂紀，傷害全黨的努力與聲譽，我們絕不姑息。自己的任期還有一年，會用剩下的時間，從台北市黨部做起，讓民進黨的地方組織改頭換面。

也感謝各界的建議與指正，這段時間讓大家憂心了。台北市有兩萬五千個黨員，我相信，大家都是正直、正派、對民進黨、對台灣有一份熱愛。我們會在國人的期許和監督下，競競業業在正確的道路上，持續前進。

民進黨 北市 吳怡農

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