書面質詢掛0？ 北市議員：市府「完美」答覆不如索資找問題

書面質詢要求主管機關答覆，也是議員問政的一種方式，但卻出現有人掛0不提，有人狂提破百的兩極差異。二年來書面質詢掛0的議員應曉薇就說，書面質詢的回覆通常很「完美」，直接索資料來做功課，才更能發現問題。有官員表示，書面質詢相對容易準備，但答覆資料如果有錯，反而更丟臉。

根據北市議會官網議員書面質詢資料整理後顯示，從2020年至今年4月底，無黨籍的林瑞圖、民進黨王閔生與國民黨應曉薇三人書面質詢都掛0，但也有書面質詢量破百的議員，像是無黨籍徐立信光去年就高達193次，國民黨籍王鴻薇及民進黨籍許家蓓分別也有85次、47次。

應曉薇表示，書面質詢通常局處回應都很「完美」，因此很難發現問題，以索資取代，有資料可比對公部門是否有胡扯瞎說，一週甚至可以索資10次以上，更能發現問題。

林瑞圖過去的書面質詢相當多，但近年來多以服務案件取代。他表示，光地方服務民眾就處理不完，還舉辦各種協調會，安排官員和民眾對話，書面質詢市府也不一定會照著做。

王閔生說，其實索資可以直接判讀資料是否有無狀況，發現問題後直接找局處來說明，或是和市長、局長溝通，「議員交辦的事情對他們而言不會擺在抽屜不處理」。

書面質詢數量第一名的徐立信說，民眾陳情或發現的問題透過書面質詢，但也有碰過市府的答復不斷「鬼打牆」或敷衍了事，他就會繼續書面質詢到市府改進為止。

許家蓓表示，書面質詢方便雙方列管議題，而且市府一定要回覆，就能時時追蹤議題進度。王鴻薇說，如果議會質詢結束後又發現新問題，就會透過書面質詢要求市府回應，補強質詢內容。

北市府不具名官員表示，書面質詢相較面對面質詢當然相對容易準備，不過議員跟辦公室助理對於局處提供的書面資料也並非全部買單，且會詳加比對，如果資料提供錯誤被糾正，反而比當面質詢被罵還要丟臉。

北市府不具名幕僚透露，書面質詢能夠精準、清楚的把問題陳述，議員索取資料就不一定會說要做什麼，單位也會猜想議員要質詢什麼題目，如果沒有下文，才能放心。