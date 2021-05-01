五一勞動節 民進黨：執政5年基本工資調幅 勝馬政府8年

今天是五一勞動節，民主進步黨發言人顏若芳表示，在這個屬於勞動者的日子裡，民進黨要感謝與肯定每一位勞工朋友，對於台灣經濟與社會的貢獻。今年在勞動節前夕，民進黨政府完成「勞工職業災害保險及保護法」單獨立法的承諾；且在這五年來，蔡英文總統與民進黨政府持續透過勞動政策與立法，致力於提高薪資、促進就業，以及完善勞動體制。

顏若芳說，民進黨政府除了在勞工薪資連續五年來不斷提升之外，未來也一定會綜合考量整體社會經濟情勢，讓勞工的薪資達到更符合社會所期待的水準；而勞工朋友的年金保障上，廣泛蒐整意見，持續與社會對話溝通，絕對是政府的首要之務，政府絕對會負起最終的給付責任。

顏若芳表示，為保障勞工基本生活水準，蔡英文總統和民進黨政府努力兌現政見承諾，年年提高基本工資；自2016年以來基本工資連五年調高，月薪從2萬零8元調高到2萬4千元，時薪從120元調高到160元，相較於國民黨執政的漲幅15.8%及26.3%，蔡英文總統執政五年漲幅就已近20%及33%，不管月薪及時薪的調整，民進黨政府執政五年都比國民黨八年還要高，更打破了馬英九制定22K的低薪魔咒。

顏若芳指出，過去針對勞工職災保險的規定，分散在不同的法律中，保障的範圍也不是很足夠，而職災勞工的生活需要從預防、補償，到重建有連貫性的保障體系建置完善，好讓職災勞工及其家庭獲得必要的協助；因此，行政院提出的「勞工職業災害保險及保護法」草案，在民進黨立院黨團努力之下，順利在勞動節前夕單獨立法三讀通過，不僅大幅擴大納保對象，讓9成以上勞工都被納入，並且提高投保薪資上限，增加給付保障的額度，另外，也擴大醫療給付範圍、提高傷病給付，並增列部分失能年金，按失能程度而不以年資計算發給年金給付。

顏若芳表示，為了讓即將步出校園的青年順利銜接就業，民進黨政府結合產業與教育資源，培育青年的就業力，提出各項青年訓練計畫，至2021年1月共培訓1萬9413人，並且為15到29歲青年加值未來，整合「職涯輔導」、「職業訓練」及「就業媒合」三大體系，從2019年開始投入95億元，到2021年1月已協助1萬3002名青年就業。

針對派遣勞工的權益。顏若芳指出，為保障派遣勞工的就業穩定，及工資權益與職災保障，社會各界討論多年的立法工作，終於在2019年將派遣勞工納入勞基法，當中明定派遣勞工為不定期契約、禁止要派單位將人員轉掛為派遣勞工，並且要派單位應負工資補充給付責任等，讓派遣勞工的保障，往前進一大步。