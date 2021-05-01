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足跡曝光！諾富特確診女員工曾赴中壢大潤發 業者說話了

感謝醫護付出 賴清德：下一階段防疫不可掉以輕心

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
副總統賴清德。圖／總統府提供
副總統賴清德。圖／總統府提供

副總統賴清德今天下午出席「第十屆南丁格爾獎頒獎典禮」，感謝護理人員的付出與貢獻，並表示，臺灣的防疫雖已獲致階段性成果，但下一階段仍然不可掉以輕心，需要醫護人員堅定站在第一線，希望國人能夠共同響應，讓疫情防護工作更加順利，確保安全。

賴清德表示，今年得獎者有在醫院及長照機構服務的，也有從事偏鄉醫療工作者，而在新冠肺炎疫情之下，也有因為勇敢承擔抗疫工作而得獎的單位。他相信，儘管得獎事蹟不盡相同，但是背後的精神都一樣，充滿愛心、耐心、包容心及勇於承擔的心，非常不容易；身為醫界的一份子，也要向大家表達最高敬意，「感謝你們，以你們為榮」。

賴清德指出，今年的南丁格爾獎尤其珍貴，過去一年，在大家的共同努力下，已獲致階段性的成果；然而，台灣在下一個階段的防疫工作，仍然不可掉以輕心，也仍然需要醫護人員堅定地站在第一線。他也請國人共同響應，讓疫情的防護工作能更加順利成功，確保國人的安全。

賴清德說，護理人員是整個健康照護覆蓋最重要的力量，也是國家永續發展不可或缺的力量，「世界衛生組織」特別將今年訂為國際衛生和照護工作者年，就是希望各國政府能夠給予護理人員保護與投資，並與醫護人員團結合作，守護國家安全。

由於5月12日就是國際護師節，加上適逢母親節前夕，賴清德也提前祝福在場護理人員護師節及母親節快樂，希望未來大家在工作崗位上都能夠平平安安、順順利利。

賴清德 醫護人員

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