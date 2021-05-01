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蘇貞昌出席行政立法協調會 向綠委說明三接替代方案

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
行政院。本報資料照片
行政院。本報資料照片

針對中油第三天然氣接受站的替代方案，政院人士指出，行政院將於周一中午行政立法協調會報，親自向民進黨立法院黨團立委說明。政院人士也表示，目前不排除開記者會對外說明具體方案內容。

蘇貞昌日前指示經濟部，就環團所提出的各種三接替代方案的工程時程、預算、可行性進行再評估，不過方案尚未正式宣布。政院人士表示，蘇貞昌3日中午將出席行政立法協調會報，親自向民進黨團幹部與立委說明三接各種替代方案的評估結果，包含浮動式接收站與外推範圍方案等。他指出，若當天會議對三接方案有共識，將視情形對外說明。

政院人士並表示，三接工業港建設離岸740公尺，未來若要外推，政院原則是影響工程時間最短的「不超過環評範圍」。

但實際能外推多少，政院人士表示，是否推到外界建議的環評範圍上限一公里左右，藉以減少竣深、工期僅多兩年的距離，甚或是維持現狀等，仍須等經濟部的詳細評估報告，也要聽取黨團立委意見。

民進黨立法院黨團幹事長劉世芳表示，黨團總召柯建銘4月30日上午在黨團會議宣布，5月3日中午將在行政院召開行政、立法協調會報，行政院長蘇貞昌將針對三接與藻礁議題親自主持會議，希望民進黨立委都能撥空出席。

劉世芳表示，經過蔡英文總統、行政院長蘇貞昌、相關部會首長與環團展開溝通之後，目前政院是否有其他替代方案或計畫，還是維持原方案，透過行政院向執政黨立委說明，這是好事。

行政院 民進黨 蘇貞昌

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