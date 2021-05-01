趙介佑役男期間擅離 北市函送地檢署

北市兵役局表示，已請辭民進黨台北市黨部評委召集人的趙映光，他的兒子趙介佑在服役期間擅離職役，4月26日已函送地檢署偵辦。

趙映光兒子趙介佑疑涉毒、在警局面見借提犯嫌，又被爆出服役期間擅離。

台北市兵役局表示，趙介佑第一次服役是民國107年，應徵替代役第190梯次服役，後來因涉刑事案件，經內政部核定停役。

今年2月，趙介佑回役後，重新分發花蓮監獄續行服役，因家庭因素符合「役男申請服替代役辦法」第11條第1項第2款之規定，3月22日改分發到戶籍地北投區公所服役。

兵役局指出，趙介佑在北投區公所服役的出勤狀況不佳，從4月起就有曠職情形，北投區公所輔導並做成申誡處分外，移請兵役局召開獎懲委員會懲處。

兵役局說，4月22日召開獎懲委員會，因趙介佑擅離職役事實明確，累計曠職時數超過7日，違反「替代役實施條例」第52條，4月26日即函送地檢署偵辦。