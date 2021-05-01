挺台參加WHA 羅馬僑界響應社群串連

第74屆世界衛生大會（WHA）24日登場，駐義代表李新穎與多位在羅馬的台灣僑領響應「#讓台灣幫忙」（#LetTaiwanHelp）社群串連活動，呼籲義國各界支持台灣參與WHA。

「#讓台灣幫忙」是一個由美國聯邦參議院及眾議院外交委員會發起的全球社群媒體串聯活動，主要訴求是支持台灣參與第74屆WHA，凸顯國際對台灣2019冠狀病毒疾病（COVID-19）防疫成效的肯定。

李新穎與台灣同鄉會會長暨僑務促進委員湯美快、僑務促進委員王美紅、羅馬僑胞陳麗雲等人日前在羅馬街頭一起響應「＃讓台灣幫忙」活動，並製作義大利文版本的標語牌子#LasciamoCheTaiwanAiuti，邀請義大利僑界、產官學界友人共襄盛舉，在社群媒體積極轉發推廣。

駐義代表處指出，代表處在臉書官網Taiwan inItalia貼文，標註世界衛生組織（WHO），希望藉此引起更多義大利政界、僑界友人注意，凝聚「讓台灣幫忙」的聲音，確保台灣人民的健康福祉不被國際社會遺漏，也讓更多國家受惠於台灣優異傑出的公衛專業與防疫經驗。

根據外交部統計，「#讓台灣幫忙」活動已在推特及臉書等社群平台上獲得國際社會廣泛關注，目前有超過50國的250位國會議員及友人以拍照、舉牌、轉發貼文等各種方式，在社群媒體串聯聲援台灣。