選不選黨主席？連勝文以「會面對共同敵人」帶過

國民黨主席江啟臣、智庫副董事長連勝文兩人都可能參選國民黨黨主席，今天同以「台客風」裝扮出席高雄青工會布達典禮，在AR遊戲中同隊打敗對手。媒體聯訪時強調，國民黨有共同的敵人，兩人會一致團結向前，連勝文對於參不參加黨主席仍沒有正面回應。另江啟臣被問及要不要跟朱立倫合作，他說，2021 黨主席與2024總統選舉是兩件事，各有黨內機制，會團結在機制下。

國民黨主席七月改選，江啟臣、連勝文同台亮相，授證儀式結束後，兩人同隊參與AR（虛擬實境）競賽，合力打敗高市議員蔡金宴等人組成的在地隊，連勝文十分投入，競賽過程拳打腳踢，最後贏得勝利。

現場媒體詢問，趙少康退出黨主席選舉，是否牽動前高雄市長韓國瑜意願，最近有沒有跟韓聯繫？江啟臣說，平常都有一定連絡，雖沒有親自也透過幕僚管道，黨是個大家庭，相互連絡見面很正常，其他部分尊重個人決定。

至於連勝文有沒有要參選黨主席？他說，就像江主席所講，面對外界敵人定會團結一起奮勇向前，從遊戲得到體驗，重武器不能隨便用、太早用，他不適合玩這種遊戲，否則會太興奮，忍不住拳打腳踢，要把人生現實與虛擬分清楚才行。

連強調，他們面對敵人時本來就是隊友，兩人有共同的任務、目標與敵人、一定會最好的隊友。江啟臣一旁補充說，大家在黨內一定是最好的隊友，何況民進黨「鴨霸」染黑、染毒，「國民黨能夠不團結嗎？」，team work（團隊合作）是共同的理念和目標。

朱立倫日前與江啟臣會面，外傳江啟臣以支持2024朱選總統來換取朱支持黨主席連任，朱丟出「全面合」說法。今天媒體追問，江說，2021、2024是兩件事，會正面看待黨內民主，2021、2024各有黨內機制，必須尊重機制、團結在機制之下。