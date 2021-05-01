快訊

北市衡陽路補習大樓冒焦味 大批學生倉皇逃到街上

案1129諾富特房務員足跡曝光！曾到台北車站 還赴阿里山、奮起湖吃雞肉飯

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國民黨主席選舉細則下周常會討論 新增千萬保證金門檻

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導

國民黨主席預計7月24日改選，選舉作業細則與期程表下周三送中常會審議，目前規劃6月3、4日領表、7、8日登記。至於參選資格，確定維持去年初主席補選時須入黨滿一年的「一年條款」規定，領表時要繳200萬選務作業費。

此外，為落實黨公職募款責任額收繳，今年主席選舉與中常委、中央委員、黨代表選舉一致，登記參選時都要預繳第一年募款責任額做為參選保證金，其中黨主席一年為1000萬元，繳交時可以本票押付，若落選會全額退回。

有中常委表示，此次選舉作業細則最大的變革在於1000萬元保證金制度，因可實額抵付當選後首年的黨公職分攤金，也可變向排除單純理念型參選者，或讓意在攪局的人選增加參選成本，應無疑義。

但有中央委員坦言，黨職納參選保證金制度讓參選者無可迴避繳交黨公職分攤金責任，能參選主席選舉的人選問題應該不大，真正影響的是中常委、中央委員與黨代表選舉也一體適用，預估經濟能力較不足的中央委員、黨代表將有換血潮。

中常委 募款

延伸閱讀

高雄青工會團隊亮相 江啟臣：支持國民黨的年輕人上升

國際屢示警台海危急 國民黨：蔡政府應即說明應對措施

聯合報黑白集／孫中山就是外省人

盧秀燕：樂意與總統協商中火

相關新聞

【露營場納管／下】營地鬆綁利多不能只有合法化 業者籲中央備妥棒子和胡蘿蔔

1公頃以下露營場就地合法的機會大增，地方關切鬆綁小規模露營場要有配套措施，並排除高風險的敏感地。業者則建議，中央應備妥棒子和胡蘿蔔，同時給業者改善和永續經營的機會，最後由市場機制決定。

案1129曾到嘉義吃雞肉飯 店家：立即歇業消毒

中央疫情指揮中心今公布案1129公共場所活動史，該個案4月23日曾到嘉義縣中埔鄉「大嘉義得火雞肉飯」用餐，之後到阿里山森...

選不選黨主席？連勝文以「會面對共同敵人」帶過

國民黨主席江啟臣、智庫副董事長連勝文兩人都可能參選國民黨黨主席，今天同以「台客風」裝扮出席高雄青工會布達典禮，在AR遊戲...

誤判錯失先機？飯店群聚風暴擴大 醫界：快給基層快篩工具

華航機師、諾富特飯店群聚連環爆，確診總人數至5月1日已達20人。多名防疫專家和感染科醫師都認為，這波疫情甚於部立桃園醫院群聚，是國內爆發疫情以來最嚴重、複雜的一次。疫情失控關鍵，有專家認為指揮中心初期鎖定機師在國外感染，錯失第一時間防堵諾富特疫情擴散；基層醫師缺乏快篩工具、特定事業感染管控未落實，都急待改進。

趙介佑二度逃兵 曾恐嚇監所管理員「我絕對會殺了你」

民進黨台北市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑涉販毒、詐欺案，訊後遭聲押，下周一將被開除黨籍，又被掀出他曾在2018年5月1...

國民黨主席選舉細則下周常會討論 新增千萬保證金門檻

國民黨主席預計7月24日改選，選舉作業細則與期程表下周三送中常會審議，目前規劃6月3、4日領表、7、8日登記。至於參選資...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。