國民黨主席選舉細則下周常會討論 新增千萬保證金門檻

國民黨主席預計7月24日改選，選舉作業細則與期程表下周三送中常會審議，目前規劃6月3、4日領表、7、8日登記。至於參選資格，確定維持去年初主席補選時須入黨滿一年的「一年條款」規定，領表時要繳200萬選務作業費。

此外，為落實黨公職募款責任額收繳，今年主席選舉與中常委、中央委員、黨代表選舉一致，登記參選時都要預繳第一年募款責任額做為參選保證金，其中黨主席一年為1000萬元，繳交時可以本票押付，若落選會全額退回。

有中常委表示，此次選舉作業細則最大的變革在於1000萬元保證金制度，因可實額抵付當選後首年的黨公職分攤金，也可變向排除單純理念型參選者，或讓意在攪局的人選增加參選成本，應無疑義。

但有中央委員坦言，黨職納參選保證金制度讓參選者無可迴避繳交黨公職分攤金責任，能參選主席選舉的人選問題應該不大，真正影響的是中常委、中央委員與黨代表選舉也一體適用，預估經濟能力較不足的中央委員、黨代表將有換血潮。