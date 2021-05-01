高雄青工會團隊亮相 江啟臣：支持國民黨的年輕人上升

國民黨高雄青工會今天舉辦布達典禮，黨主席江啟臣、智庫副董事長連勝文同台亮相，兩人都以台客風裝扮出席活動。江啟臣頒發聘書給第五屆總會長方相茗，並表示，國民黨內的年輕人支持度有往正面發展趨勢，根據最近民調顯示，60歲以下的支持度上升至7成，未來會更重視議題掌握，讓年輕人成為黨內重要的翻轉力量。

今天上午，高雄青工會在大魯閣草衙道辦布達會，高市黨部主委李哲華、全國青工總會長中常委陳克威等人出席活動，活動設定裝扮主題，黨主席江啟成戴著粗大金項鍊出場，「大哥」風範十足。

江啟臣表示，高雄好幾位議員是青工會前總會長，青工會是國民黨投入基層選舉的重要團隊，先在基層扎根經營，一步一步往上走。江說，從去年至今，青年工作是重點，國民黨在年輕人的支持度往正面發展、逐步上升，以最近政大選研中心民調來看，漸往青壯支持趨勢邁進，過去支持者6、70歲支持者占三成五，最近60歲以下支持者上升至70％（原本65％），換句話說，青壯支持漸成為國民黨重要的支持來源。

江說，青年工作其實工作講起來很簡單，做起來很不容易，需要大家同心協力，年輕人所關心的環境、薪資、環保或居住正義等議題也是國民黨關心的事，希望藉由議題拉近年輕人距離，大家共同努力，讓年輕人成為國民黨裡面很重要的一個翻轉力量。