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蔡英文：經濟成長果實 應回饋辛苦勞工

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
蔡英文總統表示，今天是五一勞動節，要向所有勞工朋友致敬。圖／取自蔡英文臉書
蔡英文總統表示，今天是五一勞動節，要向所有勞工朋友致敬。圖／取自蔡英文臉書

蔡英文總統臉書表示，今天是五一勞動節，除向所有勞工朋友致敬，蔡也說，今年第一季經濟成長率概估值超過8%，創下10年來單季新高，這些成長的果實，應該多回饋給辛苦的勞工朋友。

蔡總統表示，在勞動節這天要向所有勞工朋友致敬，勞工支撐起台灣的經濟，這幾年來，政府也完善法制、加薪減稅，努力挺勞工；勞工職業災害保險及保護法整合了各類職災補償制度，將可打造更完整的職業災害保障體系，昨天已經正式簽署；勞動事件法及中高齡者及高齡者就業促進法的立法陸續完成，也修法保障派遣勞工的權益。

蔡總統說，勞工加薪部分，基本工資連續5年調升，22K正式走入歷史，此外，也鼓勵企業加薪；減稅方面，提高所得稅四大標準扣除額後，今年不課稅的每人基本生活費也調高7000元，調幅是歷年最高，希望能減輕勞工負擔。

蔡總統指出，目前台灣經濟的基本面不錯，今年第一季經濟成長率概估值更超過8%，創下10年來單季新高，這些成長的果實，應該多回饋給辛苦的勞工朋友；也提醒大家，拚經濟的前提是維持著防疫表現，面對疫情變化，不能掉以輕心，連假期間如果有出門，一定要戴好口罩、落實防疫措施。

勞動節 疫情

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