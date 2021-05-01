影／罷免陳柏惟第2階段連署達標！刪Q總部：持續衝高

台灣基進黨立委陳柏惟罷免案通過第一階段，已展開為期60天的第二階段連署，「反萊豬醫師」蘇偉碩今日陪同「刪Q總部」團隊到台中市沙鹿區爭取選民連署，今天上午就獲近千份連署。刪Q總部領銜人楊文元表示，今日預計可以達到第二階段連署門檻，將在5月10日前徵求到3萬餘份連署書，送交中選會進行審查。

楊文元表示，第二階段連署門檻為第一階段提議的10倍，必須超過29113份才能達到門檻，今日預計可以收到29500份，達到第二階段連署門檻，但其中一定會有資料填寫錯誤或填寫不清楚被剔除，所以目標至少要達到32000至35000份才能安全過關，呼籲大家持續加入連署行列，衝高連署數量，預計5月10日送交中選會進行審查。

蘇偉碩表示，陳柏惟曾經說反萊豬、護藻礁及罷免陳柏惟是「滅台三部曲」，反萊豬、護藻礁是已成案的公民投票，顯然陳柏惟沒有把台灣的民意放在眼裡。當一個民意代表最忌諱就是輕忽選民的民意，立委本身就是代表民意，結果陳既然無視龐大的民意，還去汙衊公民連署成案的意見。