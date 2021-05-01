快訊

諾富特飯店員工爆料：本館應收一般房客「竟偷藏隔離客人」

小型露營場將鬆綁 634處就地合法 地方憂恐成遍地開花亂象

聽新聞
test
0:00 / 0:00

性別意識抬頭 女性公務人員20年來增加破萬人

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
根據銓敘部統計，女性公務人員占比逐步增加，20年前女性公務員占比約3成，去年人數已超過15萬人，占比超過4成，圖為考試院大門。本報資料照片
根據銓敘部統計，女性公務人員占比逐步增加，20年前女性公務員占比約3成，去年人數已超過15萬人，占比超過4成，圖為考試院大門。本報資料照片

銓敘部表示，由於性別意識提升，根據相關統計數據，女性公務人員占比逐步增加，中央增加幅度較地方更為明顯，20年前女性公務員占比約3成，去年人數已超過15萬人，占比超過4成。

考試院昨天發行「國家人力資源論壇」電子報第4期，考試院秘書長劉建忻表示，近20年公務人力結構隨著台灣民主化、資訊科技發展與教育改革等因素，不論在公務人員的性別、學歷、年齡等方面產生轉變，對於公共人力資源管理也造成相當衝擊與影響，這期電子報主題設定為「公務人員面貌變遷」，希望藉由實際數據資料，深入觀察2000年到2020年間公務人力結構變化的長期趨勢，以作為未來文官制度改革的基礎依據。

根據銓敘部統計，去年底全國公務人員男性人數21萬1431人，占57.69%，2001年底為26萬1321人，占66.07%；去年底女性人數15萬5063人，占42.31%，2001年底13萬4202人，占33.93%。

銓敘部表示，近20年女性占比緩步遞增，且中央機關女性占比增加幅度較地方機關更為明顯，若不加計警察人員，女性比率於2001年底就已突破4成，去年底為52.03%；銓敘部分析，除了近20年來公務人員女性應考人穩定增加之外，性別意識的提升也扮演一定角色。

另外，考選部常務次長曾慧敏表示，近20年高普考整體報考人數若以性別來看，歷年男女占比大約為4比6，男女個別占比各前後年度的變化不大，只有約1至2%間，也就是近二十年來儘管報考人數雖時有增減，但不論高考三級或普考，男女占比大致呈現4比6，男性報考人一致地比女性少約二成。

考試院

延伸閱讀

蔡英文、馬英九出席許水德告別式 兩人坐隔壁零交談

太魯閣號司機殉職 黃榮村指示銓敘部儘速從優核定撫卹

許水德辭世 考試院今院會全體起立默哀一分鐘

許水德辭世 黃榮村指示考試院配合家屬需要協助治喪

相關新聞

影／罷免陳柏惟第2階段連署達標！刪Q總部：持續衝高

台灣基進黨立委陳柏惟罷免案通過第一階段，已展開為期60天的第二階段連署，「反萊豬醫師」蘇偉碩今日陪同「刪Q總部」團隊到台...

蔡英文：經濟成長果實 應回饋辛苦勞工

蔡英文總統臉書表示，今天是五一勞動節，除向所有勞工朋友致敬，蔡也說，今年第一季經濟成長率概估值超過8%，創下10年來單季...

性別意識抬頭 女性公務人員20年來增加破萬人

銓敘部表示，由於性別意識提升，根據相關統計數據，女性公務人員占比逐步增加，中央增加幅度較地方更為明顯，20年前女性公務員...

勞動部禁人力銀行幫陸攬才 孫大千：要徹底斷兩岸交流

為防止中國大陸挖角我半導體、IC等關鍵產業人才，勞動部發函給各大人力銀行，要求不能協助任何企業在台招募人員赴大陸工作。前...

趙介佑二度「逃兵」 北市：區公所服役擅離4月下旬移送法辦

民進黨台北市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑涉販毒、詐欺案，訊後遭聲押，下周一將被開除黨籍，又被掀出他曾在2018年5月1...

影／總統蔡英文台南聖母廟扶轎出巡 提醒防疫守住台灣

台南正統鹿耳門聖母廟3年一次香醮，總統蔡英文今天上午在內政部長徐國勇、台南市長黃偉哲及主委王明義等人陪同下扶媽祖鑾轎出巡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。