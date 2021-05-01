性別意識抬頭 女性公務人員20年來增加破萬人

銓敘部表示，由於性別意識提升，根據相關統計數據，女性公務人員占比逐步增加，中央增加幅度較地方更為明顯，20年前女性公務員占比約3成，去年人數已超過15萬人，占比超過4成。

考試院昨天發行「國家人力資源論壇」電子報第4期，考試院秘書長劉建忻表示，近20年公務人力結構隨著台灣民主化、資訊科技發展與教育改革等因素，不論在公務人員的性別、學歷、年齡等方面產生轉變，對於公共人力資源管理也造成相當衝擊與影響，這期電子報主題設定為「公務人員面貌變遷」，希望藉由實際數據資料，深入觀察2000年到2020年間公務人力結構變化的長期趨勢，以作為未來文官制度改革的基礎依據。

根據銓敘部統計，去年底全國公務人員男性人數21萬1431人，占57.69%，2001年底為26萬1321人，占66.07%；去年底女性人數15萬5063人，占42.31%，2001年底13萬4202人，占33.93%。

銓敘部表示，近20年女性占比緩步遞增，且中央機關女性占比增加幅度較地方機關更為明顯，若不加計警察人員，女性比率於2001年底就已突破4成，去年底為52.03%；銓敘部分析，除了近20年來公務人員女性應考人穩定增加之外，性別意識的提升也扮演一定角色。

另外，考選部常務次長曾慧敏表示，近20年高普考整體報考人數若以性別來看，歷年男女占比大約為4比6，男女個別占比各前後年度的變化不大，只有約1至2%間，也就是近二十年來儘管報考人數雖時有增減，但不論高考三級或普考，男女占比大致呈現4比6，男性報考人一致地比女性少約二成。