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經濟學人稱台灣全球最危險地區 蘇貞昌：自救才能生存

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導
蘇貞昌指出，台灣在疫情初期也被視為是「全球最危險的地方」，但台灣靠自救才得以生存，面對中國的威脅，台灣一樣得自救，讓世界尊敬以及需要，這就是台灣生存之道。記者陳雨鑫／攝影
蘇貞昌指出，台灣在疫情初期也被視為是「全球最危險的地方」，但台灣靠自救才得以生存，面對中國的威脅，台灣一樣得自救，讓世界尊敬以及需要，這就是台灣生存之道。記者陳雨鑫／攝影

最新一期英國「經濟學人」雜誌以台灣雷達圖為封面，左有中共五星旗、右有美國星條旗，並有軍艦、軍機光點，稱這是「地球上最危險地區」，指台海若爆發戰爭將成災難，美、中須極力避免。行政院長蘇貞昌今上午視察指揮中心前接受媒體訪問，他指出，台灣在疫情初期也被視為是「全球最危險的地方」，但台灣靠自救才得以生存，面對中國的威脅，台灣一樣得自救，讓世界尊敬以及需要，這就是台灣生存之道。

蘇貞昌表示，中國近期戰機、船艦不斷繞台，破壞區域和平也危及台灣安全，他相信「自助才有人助、唯有自救才得以生存」，台灣生於憂患，若因安樂不知困境，甚至與敵人唱和才是真正「不安全」，面對中國的威脅，國際間也知道台灣受到不當欺壓，願意開始為台灣發聲，他說只要讓世界尊敬，讓世界需要台灣，如台積電，世界投資並倚賴台灣，台灣就會更加安全。

對於近期黨內紛擾不斷，民進黨北市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑涉販毒、詐欺案，趙映光昨晚發布聲明請辭，蘇貞昌表示，清廉、勤政、愛鄉土是蔡總統的宣示，不僅是民進黨創黨價值，也是他身為創黨黨員一生堅持，違者不只以黨紀處分，違反國法更應嚴格執法。

至於松山警分局事件，台北市長柯文哲質疑警政署未審先判，建議調查清楚前應暫緩人事調動，不要趁亂安插自己人馬。蘇貞昌說，治安是全國最高期待，也是最起碼要求，全國7萬多名警察日以繼夜認真工作才有如今的治安，任何人都不可因自己或幫派利益違背規範。

蘇貞昌 民進黨 北市

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