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勞動部禁人力銀行幫陸攬才 孫大千：要徹底斷兩岸交流

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
孫大千今在臉書表示，民進黨政府根本就是假藉名目羅織罪名，目的是要徹底切斷兩岸之間交流。圖／取自孫大千臉書
孫大千今在臉書表示，民進黨政府根本就是假藉名目羅織罪名，目的是要徹底切斷兩岸之間交流。圖／取自孫大千臉書

為防止中國大陸挖角我半導體、IC等關鍵產業人才，勞動部發函給各大人力銀行，要求不能協助任何企業在台招募人員赴大陸工作。前立委孫大千今在臉書表示，民進黨政府根本就是假藉名目羅織罪名，目的是要徹底切斷兩岸之間交流。

孫大千表示，全球化時代來臨，台灣年輕世代將會和各國優秀人才一較長短，不僅是中國大陸的工作機會，甚至是全亞洲工作職缺，都是台灣年輕世代放眼角逐目標，民進黨政府有什麼權利限制台灣下一代一展所長機會？對有志去對岸工作的人，民進黨要把他們通通都抓起來？

孫大千說，民進黨政府擴大解釋兩岸關係條例，規定台灣人力銀行公司不得媒合或刊登任何企業在台招募人員赴陸就業廣告徵才，那台灣有心赴大陸工作的專業人士，難道不會自己在大陸網站上搜尋相關求才資訊？

孫大千說，民進黨政府強調是為了防止中國大陸為發展半導體產業，對台灣人才進行全面挖角，但若大陸真有心對台灣半導體產業展開挖角戰，會蠢到在台灣人力銀行網站刊登相關的資訊？民進黨政府若真想要把人才留在台灣，應該做的是提高薪資水準，改善工作環境。

孫大千表示，民進黨政府相關做法，實質上是變相限制台灣人民在中國大陸的工作機會和職涯發展，難道民進黨是保證會替這些人在台灣找到工作？不會又要人民低薪、過勞做功德？蔡總統原承諾「基本薪資3萬元」、「最低工資法」呢？

民進黨 孫大千

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