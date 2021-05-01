國際屢示警台海危急 國民黨：蔡政府應即說明應對措施

澳洲與美國政府接連對台海情勢示警，「經濟學人」也點名台灣是「地球上最危險地區」，連外交部長吳釗燮都說中共正準備對台「終局之戰」。國民黨上午以新聞稿要求蔡總統，立即向台灣人民和國際社會說明中華民國政府立場與對策。

國民黨表示，國際相關政府與機構公開示警，不僅嚴重影響台灣國際上穩定正面形象，更恐影響國際社會對台灣投資及國人的信心，蔡總統不應只透過臉書，空談政府有能力管控風險、建立台灣安全屏障，希望國人團結。

國民黨也表示，政府對當前台海局勢應對，不能只有外交部一句「欣見近來有多位國際領袖與高層官員更加重視台灣海峽的情勢與區域安全，嚴正關切任何破壞台海和平與穩定的挑釁行動」便要交代過去。

國民黨指出，美國前印太司令戴維森3月稱，未來5到10年台灣是中共最可能侵略或採取軍事行動目標；現印太司令阿基里諾也附和「可能比大家想像地更迫在眉睫」；美國前白宮國安顧問麥馬斯特稱，台灣是中共當局下一個最大目標。

此外，澳洲國防部前部長雷諾茲去年底表示，對台海日益緊張的軍事接觸感到憂慮，現任國防部長杜登也於近日表示，台海爆發軍事衝突的事「不應被低估」。

國民黨表示，面對當前台海局勢，民進黨政府應立即誠實向台灣民眾和國際社會說明台海安全現況，以及對台海衝突管理的應對措施，不該只有吳釗燮稱「台灣將奮戰到最後一刻」等類似準備迎接「終局之戰」的自我打氣式喊話。