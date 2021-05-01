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影／總統蔡英文台南聖母廟扶轎出巡 提醒防疫守住台灣
台南正統鹿耳門聖母廟3年一次香醮，總統蔡英文今天上午在內政部長徐國勇、台南市長黃偉哲及主委王明義等人陪同下扶媽祖鑾轎出巡，總統致詞提醒，台灣疫情近日有些變化，期在媽祖庇佑下度過嚴峻疫情、水情，她希望大家戴好口罩，登記打疫苗，共同防疫，守的住台灣，經濟會更好。
總統蔡英文致詞，感謝聖母廟邀請她參與今天的盛會，這也是台南大代誌，10年前即到聖母廟參拜，與聖母廟很有緣，如今聖母廟已是台灣宗教界新地標；今天媽祖出巡活動，她希望大家共同為台灣祈福保佑，祈求媽祖娘娘的慈悲及社會各界團結下，保佑台灣安然度過疫情、度過難關、度過水情。
她也特別提醒，台灣疫情近日有些變化，希望大家戴好口罩，登記打疫苗，共同防疫，守的住台灣，經濟會更好。
聖母廟主委王明義感謝總統蔡英文透早專程南下參與媽祖啟轎活動，向媽祖祈求天降甘霖，他盛讚蔡總統是第1名的總統，更是親民的總統，他表示代表全民向總統鞠躬致謝，總統也鞠躬回禮。
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