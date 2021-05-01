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台灣至今未獲WHA邀請 陳時中：鼓勵WHA秘書長做對的事

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導
衛福部長陳時中今早接受媒體訪問，呼籲WHA秘書長做正確的事。記者陳雨鑫／攝影
衛福部長陳時中今早接受媒體訪問，呼籲WHA秘書長做正確的事。記者陳雨鑫／攝影

世界衛生大會（WHA）將於5月24日召開，今年因受到疫情影響採「視訊」方式進行，台灣今年持續爭取參與，不過媒體報導，WHO對於我國是否可受邀為觀察員強調要以會員多數決決議；衛福部長陳時中今受訪表示，台灣防疫成功，增加國際聲量，但畢竟WHO是會員國的集體決議，邀請函有兩種方式一種是秘書長直接發表，另一種為大會提案決議，他則鼓勵秘書長做正確的事。

陳時中表示，台灣因為防疫有成，讓更多國家知道「Taiwan Can Help」，體會到台灣的價值，相信今年替台灣發聲的國家會比以往多，也因為很多國家替台灣發聲，提高聲量參與WHA的聲量，但是否會有提案，將會密切檢視可能性。

不過，他說，WHO畢竟是會員國集體決議，發放邀請函有兩種方式一種是秘書長直接發表，另一種為大會提案決議；前者，他相信秘書長會有困難的處境，但還是鼓勵他做正確的事，後者相信難度更高。

WHO 陳時中 WHA

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