聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／太魯閣號事故1個月 台鐵產工行政院陳情提2大訴求
4月2日太魯閣事故慘釀49死悲劇，如今將滿一個月，台鐵產業工會今天聚集行政院陳情，提出兩大訴求，希望納入外部專家，落實專業專職的安全管理，此外也爭取基層參與台鐵改革。
台鐵產業工會秘書長魏豫綾說，今天是五一勞動節、太魯閣事故滿一個月前夕，希望行政院可以看到基層員工訴求。事故迄今部長、局長換人，所提出組織改善跟安全方案，都無法解決第一線人員每天遭遇的危險。要求行政院聽到基層訴求，安全的改革要具體落實，跟台鐵產工溝通，找出解決辦法。
產工代表徐仲能說，事故後成立很多科室、擴大很多官員，增加很多辦公室成本，拼命設置辦公桌，底下的人只想問，第一要改革的安全，跟設了很多的長官有什麼關聯？應該增加外部的人監督，可以參考華航等，請專業的人員來成立公平、正直監理單位，才能徹底改善官僚做法。此外，「安全要落實，基層要參與」。
另有台鐵基層員工劉仲書二問台鐵，加強內部橫向聯繫能解決什麼安全問題？再者改革為何不用跟基層討論，而是蠻幹？希望不要把員工當作敵人看待，安全問題要從基層討論做起。
消防員工作權益促進會秘書長朱智宇說，交通部長王國材上任後，去看各個工地，但沒有像普悠瑪有體檢小組，去找出問題，希望除了喊出營運模式改變，可以提出更具體建議，先把安全跟管理做好，不然沒有意義。
桃園產業工會代表曲佳雲說，希望台鐵跟政府落實改革，以員工福祉為優先，廣納基層意見，讓基層協商。
產工呼籲，內部改革首重與第一線員工共同解決問題，一味增加內部組織、廠商罰責，而未思考異物入侵的訊息傳送、人力配置、師徒的訓練制度與安全事項的查核機制，更未與第一線同仁產業工會溝通商討改革事項，非常擔心未來仍會有事故發生。
行政院派交通環境資源處長陳盈蓉接受陳情，不過她並無針對訴求多做發言。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言