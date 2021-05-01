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影／太魯閣號事故1個月 台鐵產工行政院陳情提2大訴求

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
台鐵產業工會今天在行政院前，抗議台鐵改革沒讓基層參與。記者曹悅華／攝影
台鐵產業工會今天在行政院前，抗議台鐵改革沒讓基層參與。記者曹悅華／攝影

4月2日太魯閣事故慘釀49死悲劇，如今將滿一個月，台鐵產業工會今天聚集行政院陳情，提出兩大訴求，希望納入外部專家，落實專業專職的安全管理，此外也爭取基層參與台鐵改革。

台鐵產業工會秘書長魏豫綾說，今天是五一勞動節、太魯閣事故滿一個月前夕，希望行政院可以看到基層員工訴求。事故迄今部長、局長換人，所提出組織改善跟安全方案，都無法解決第一線人員每天遭遇的危險。要求行政院聽到基層訴求，安全的改革要具體落實，跟台鐵產工溝通，找出解決辦法。

產工代表徐仲能說，事故後成立很多科室、擴大很多官員，增加很多辦公室成本，拼命設置辦公桌，底下的人只想問，第一要改革的安全，跟設了很多的長官有什麼關聯？應該增加外部的人監督，可以參考華航等，請專業的人員來成立公平、正直監理單位，才能徹底改善官僚做法。此外，「安全要落實，基層要參與」。

另有台鐵基層員工劉仲書二問台鐵，加強內部橫向聯繫能解決什麼安全問題？再者改革為何不用跟基層討論，而是蠻幹？希望不要把員工當作敵人看待，安全問題要從基層討論做起。

消防員工作權益促進會秘書長朱智宇說，交通部長王國材上任後，去看各個工地，但沒有像普悠瑪有體檢小組，去找出問題，希望除了喊出營運模式改變，可以提出更具體建議，先把安全跟管理做好，不然沒有意義。

桃園產業工會代表曲佳雲說，希望台鐵跟政府落實改革，以員工福祉為優先，廣納基層意見，讓基層協商。

產工呼籲，內部改革首重與第一線員工共同解決問題，一味增加內部組織、廠商罰責，而未思考異物入侵的訊息傳送、人力配置、師徒的訓練制度與安全事項的查核機制，更未與第一線同仁產業工會溝通商討改革事項，非常擔心未來仍會有事故發生。

行政院派交通環境資源處長陳盈蓉接受陳情，不過她並無針對訴求多做發言。

最後行政院派交通環境資源處長陳盈蓉接受陳情，不過她並無針對訴求多做發言。記者曹悅華／攝影
最後行政院派交通環境資源處長陳盈蓉接受陳情，不過她並無針對訴求多做發言。記者曹悅華／攝影
台鐵產業工會今天在行政院前，抗議台鐵改革沒讓基層參與。記者曹悅華／攝影
台鐵產業工會今天在行政院前，抗議台鐵改革沒讓基層參與。記者曹悅華／攝影

台鐵 行政院

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