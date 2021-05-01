吳釗燮參與美智庫線上論壇 呼籲各界支持民主台灣

外交部今天表示，外交部長吳釗燮4月30日在美國智庫「馬侃研究所」（McCain Institute）舉辦的「聖多納論壇」（Sedona Forum）接受線上訪談，與美國聯邦眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）、聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）等全球125名政要一同暢談捍衛民主的重要性，吳釗燮呼籲各界支持民主台灣，因為只有民主同盟團結一致，民主才能獲得真正的勝利。

外交部表示，吳釗燮在「民主捍衛者：來自全球前線的聲音」場次中指出，中國威權主義擴張，對全球民主造成威脅，而中國對台灣進行軍事、經濟施壓以及假訊息操作等手段，意圖在民主社會中製造混亂與猜疑，因為台灣的民主越昌盛，中國政府越不安。面對中國壓力，台灣人民會堅持捍衛民主自由與國家主權，呼籲各界支持民主台灣，因為唯有民主同盟團結一致，民主才能獲得真正的勝利。

外交部表示，美國智庫「馬侃研究所」是由已故聯邦參議員馬侃（John McCain）創辦，藉由舉辦「聖多納論壇」年度高層對話，每年邀請來自世界各國的政要與意見領袖出席。今年論壇主題為「捍衛民主」（Defending Democracy），由美國參謀總長聯席會議主席Mark Milley開場演說，參議院共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnel）等42名現任及卸任美國會議員、前國務卿歐布萊特（Madeleine Albright）、國防部前部長艾斯培（Mark Esper）等共125名與談人。

外交部表示，吳釗燮在訪談中，與自由之家前會長、現任馬侃研究所人權暨自由資深主任David Kramer就民主、防疫等議題進行對話。訪談影片於台北時間4月30日晚間10點45分至11點播出。