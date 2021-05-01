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綠曾要蓋燃煤電廠、說乾淨煤 葉元之：當民眾記憶差？

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北市議員葉元之表示，民進黨政府說自己重視減煤，是當民眾記憶力都很差嗎？圖／翻攝葉元之臉書
新北市議員葉元之表示，民進黨政府說自己重視減煤，是當民眾記憶力都很差嗎？圖／翻攝葉元之臉書

蔡英文總統日前指出任內在中火減煤幅度是歷任總統最多，新北前市長朱立倫則表示，中火減煤是因為台中市長盧秀燕的措施，蔡政府時期全台燃煤使用量高過馬政府，蔡是煤炭王。新北市議員葉元之也說，民進黨政府說自己重視減煤，是當民眾記憶力都很差嗎？

葉元之指出，蔡英文標榜自己減煤，2018年卻堅持要在新北市蓋深澳燃煤電廠，遭到新北市政府反對，當時地方里長向蘇貞昌陳情，還被蘇貞昌打肚子賴清德也曾為了護航燃煤電廠，說出「乾淨的煤」這種幹話。

葉元之表示，新北市從2016年朱立倫任內開始，對使用生煤的工廠嚴加審查，逐年減少生煤許可量，並輔導業者進行能源轉型，目前已輔導340家工業鍋爐轉型，不再使用燃煤，改為天然氣或低汙染燃料（如使用低硫燃油或高柴）。

葉元之說，新北現在僅剩南亞一座燃煤汽電共生機組，一年使用煤約16萬噸，該機組將於2022年退場。從新北所有工廠的生煤許可總量來看，2016年為81萬6934噸，今年僅剩17萬噸，2023新北將沒有工廠燃煤。

葉元之說，怕蔡英文也厚臉皮的把朱立倫、侯友宜減煤政績偷去用，他公布新北市政府這幾年減煤的成果，而民進黨政府說重視減煤，是當民眾記憶力都很差嗎？

葉元之 朱立倫

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