中正大學師生與確診者接觸 衛生局：凌晨檢測結果陰性

嘉義縣國立中正大學晚間在學校公告，接獲縣衛生局通報，該校有教師1名及3名學生與確診個案同桌用餐，4人接受居家隔離，學校也啟動防疫機制，衛生局長趙紋華說，除4名師生還有2名友人共6人，凌晨pcr核酸檢測陰性，狀況解除。

趙紋華說，接獲中央疫情指揮中心通報，中正4名師生與2名友人，上周與桃園染疫旅館確診員工有接觸，馬上展開疫調，通報中正，高規格防疫，居家隔離者檢測結果陰性。

中正大學某系4名師生上周曾與這波疫情高峰的確診個案共進晚餐，昨晚被衛生局通知緊急居家隔離，校方要求全校師生都要進行自主監測14天，更有學生貼出 19堂課提醒修課同學注意，這其中包括前行政院長江宜樺的「在民主的理想與現實」，引起嘩然。

中正大學昨晚在學校網站發出防疫小組緊急公告，指學校有與確診者近距離接觸者，目前已進行居家隔離，校方除期盼居家隔離者平安健康地度過檢疫期，也啟動校園防疫機制，包括全校師生都要進行自主監測14天（即日起至5/14止）。