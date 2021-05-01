快訊

中正大學4師生與確診者接觸 19堂課名單驚見「江宜樺」課程

ASML執行長：限令阻止中國取得先進技術 只會加速其技術成長

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中正大學師生與確診者接觸 衛生局：凌晨檢測結果陰性

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣國立中正大學晚間在學校公告，接獲縣衛生局通報，該校有教師1名及3名學生與確診個案同桌用餐，4人接受居家隔離，衛生局長趙紋華說，除4名師生還有2名友人共6人，凌晨pcr核酸檢測陰性，狀況解除 。記魯永明／攝影
嘉義縣國立中正大學晚間在學校公告，接獲縣衛生局通報，該校有教師1名及3名學生與確診個案同桌用餐，4人接受居家隔離，衛生局長趙紋華說，除4名師生還有2名友人共6人，凌晨pcr核酸檢測陰性，狀況解除 。記魯永明／攝影

嘉義縣國立中正大學晚間在學校公告，接獲縣衛生局通報，該校有教師1名及3名學生與確診個案同桌用餐，4人接受居家隔離，學校也啟動防疫機制，衛生局長趙紋華說，除4名師生還有2名友人共6人，凌晨pcr核酸檢測陰性，狀況解除。

趙紋華說，接獲中央疫情指揮中心通報，中正4名師生與2名友人，上周與桃園染疫旅館確診員工有接觸，馬上展開疫調，通報中正，高規格防疫，居家隔離者檢測結果陰性。

中正大學某系4名師生上周曾與這波疫情高峰的確診個案共進晚餐，昨晚被衛生局通知緊急居家隔離，校方要求全校師生都要進行自主監測14天，更有學生貼出 19堂課提醒修課同學注意，這其中包括前行政院長江宜樺的「在民主的理想與現實」，引起嘩然。

中正大學昨晚在學校網站發出防疫小組緊急公告，指學校有與確診者近距離接觸者，目前已進行居家隔離，校方除期盼居家隔離者平安健康地度過檢疫期，也啟動校園防疫機制，包括全校師生都要進行自主監測14天（即日起至5/14止）。

衛生局 居家隔離 中正大學

延伸閱讀

印度染疫新增病例再創新高 全球確診突破1.5億例

中正大學4名師生與確診者接觸 衛生局通知居家隔離

華航染疫風暴持續擴大！一張圖看清確診案例關聯

中職／桃園5月防疫人數規範 桃猿維持78%觀眾入場

相關新聞

中正大學師生與確診者接觸 衛生局：凌晨檢測結果陰性

嘉義縣國立中正大學晚間在學校公告，接獲縣衛生局通報，該校有教師1名及3名學生與確診個案同桌用餐，4人接受居家隔離，學校也...

【圖輯】照片看歷史／1991年李登輝終止動員戡亂時期 兩岸進入嶄新階段

1991年05月01日，李登輝總統依總統職權發布總統令，明令公告終止動員戡亂時期，廢止動員戡亂時期臨時條款、公布「中華民國憲法增修條文」，三項總統令中並將明定，皆自中華民國80年（1991年）5月1日零時起生效。總統這項宣示，使實施長達43年的動員戡亂時期正式結束，我國將逐步邁向正常的民主憲政體制，海峽兩岸關係的發展也將進入嶄新的階段。

林智堅尷尬了？中央對828公投如臨大敵 竹市還加碼多一案

公投首度與大選脫鉤，今年8月28日將有4項全國議題公投登場，而同一天在新竹市，則有一場獨有的「我們要喝乾淨水」地方性公民投票案同步進行。這是地方環保團體2年前提出的公投，市長林智堅當時主動參與連署，沒想到讓中央棘手的全國公投將在同天投票，林處境略顯尷尬。

「趙氏家族」政治真人秀 見證民進黨黑化更勝於藍

獲得權力的政黨昨非今是的面目，總被歷史以諷刺的形式揭開。民進黨最喜歡罵國民黨是黑金政治，可是，「趙氏家族」的存在證明了民進黨姑息黑道、腐敗墮落的程度不是五十步笑百步而已，而是「更勝於藍」，就算民進黨主席蔡英文嚴辦「趙氏家族」，恐難逃下次選舉被人民教訓的下場...

新聞眼／只見藍綠 不分黑白 孰令致之

綠二代涉毒，凸顯民進黨「只見藍綠、不分黑白」的執政邏輯。二○一三年，在野的民進黨就出現黑道入黨問題，當時黨主席蘇貞昌說，...

受兒影響 趙映光辭評召

民進黨北市黨部評召趙映光之子趙介佑涉毒案，延燒政治風暴。趙映光昨點名，感謝民進黨立委何志偉力挺，「有生之年會全力支持你們...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。