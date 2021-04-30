批謝長廷漢奸應下台 國民黨團揚言將不定期拜訪蔡英文

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
駐日代表謝長廷發言屢生爭議，對日本擬排放核汙水入太平洋回應更引發批評。國民黨團今提決議案要求蔡總統即刻撤換不適任的謝，但議案遭民進黨團以多數否決。國民黨團隨即到總統府抗議，並揚言在謝到立院報告前會不定時拜訪蔡。記者周志豪／攝影
駐日代表謝長廷發言屢生爭議，對日本擬排放核汙水入太平洋回應更引發批評。國民黨團今提決議案要求蔡總統即刻撤換不適任的謝，但議案遭民進黨團以多數否決。國民黨團隨即到總統府抗議，並揚言在謝到立院報告前會不定時拜訪蔡。記者周志豪／攝影

駐日代表謝長廷發言屢生爭議，對日本擬排放核汙水入太平洋回應更引發批評。國民黨團今提決議案要求蔡總統即刻撤換不適任的謝，但議案遭民進黨團以多數否決。國民黨團隨即到總統府抗議，並揚言在謝到立院報告前會不定時拜訪蔡。

國民黨團總召費鴻泰表示，日本排核汙水影響周邊國家漁民生計與人民健康，周邊國家都在抗議，連聯合國能源委員會都要調查，只有蔡政府態度低調，難道蔡英文總統把自己當日本總督，把台灣當日本殖民地或番邦？

費鴻泰更批評，日本釋出將排福島核電廠核汙水後，謝長廷言行荒謬不堪，把台灣核廢水與日本核汙水畫等號，根本是「台奸、漢奸」，出賣中華民國；總統府稱謝的說法與原能會說法沒有不同，也是睜眼說瞎話。

國民黨主席江啟臣也質問，謝長廷到底效忠哪一國？從日本核食到現在日本核汙水，處處為日本講話，什麼時候替台灣講過話？中華民國國格被謝踐踏到這種地步？謝已失格、沒資格再任駐日代表，要求蔡總統即刻撤換謝長廷。

江啟臣表示，總統府至今仍力挺謝長廷言論，就代表謝的發言從頭到尾都是蔡英文總統指使。

因國民黨團在府前抗議近一小時仍見不到蔡總統，連總統府秘書長也未接見，費鴻泰揚言，下周起黨團立委會不定期拜訪總統府或總統官邸，「會經常來看妳（指蔡）」；也會號召國人到總統府看看，了解叛國的謝長廷為何還能安座高位。

費鴻泰也提醒蔡英文總統，她是中華民國總統，不是日本總督；中華民國是獨立的國家，台灣不是日本殖民地。

日本 總統府 謝長廷

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謝長廷挺日發言屢惹議 國民黨團提決議案要求立即撤換

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孫大千：蔡英文不敢、不願、不能撤換謝長廷有3理由

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