WHA下月開會 美國務院發言人推文支持台灣參與

美國國務院發言人普萊斯(Ned Price)30日推文表示,台灣在疫情控制的傑出表現,及個人防護裝備的捐輸,在在顯示台灣對全球公衛的強大貢獻,台灣擁有全球頂先的抗疫專家,「我們需要在世界衛生大會中(WHA)聽到台灣的聲音。」

逾百位美國國會議員28日發動推文支持台灣參與WHA,一名美國國務院發言人當天表示,美國長期支持台灣有意義國際參與世界衛生組織(WHO)的工作及WHA,台灣加入將使世界與WHO受益。呼籲WHO邀請台灣以觀察員身分參與大會。

普萊斯30日在推特上發文支持台灣參與WHA。

WHA每年例行性在5月與11月舉行大會,今年預定5月24日到6月1日將在線上舉行大會,年底時間未定。

中國大陸向來以「中國台灣參與世界衛生大會,必須符合一個中國原則」為由,阻止WHA發給台灣邀請函,去年5月大會開始前,中方致函譚德塞,重申聯合國大會第2758號決議及WHA第25.1決議,並稱「中國台灣當局拒絕接受一個中國原則,讓自己無法參與WHA」。

Taiwan's outstanding control of COVID-19 and its donations of PPE demonstrate its strong contribution to global health. Taiwan has some of the world's leading experts in combatting this disease, and we need to hear from Taiwan at the World Health Assembly.