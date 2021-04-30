WHA下月開會 美國務院發言人推文支持台灣參與

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）30日推文表示，台灣在疫情控制的傑出表現，及個人防護裝備的捐輸，在在顯示台灣對全球公衛的強大貢獻，台灣擁有全球頂先的抗疫專家，「我們需要在世界衛生大會中（WHA）聽到台灣的聲音。」

逾百位美國國會議員28日發動推文支持台灣參與WHA，一名美國國務院發言人當天表示，美國長期支持台灣有意義國際參與世界衛生組織（WHO）的工作及WHA，台灣加入將使世界與WHO受益。呼籲WHO邀請台灣以觀察員身分參與大會。

普萊斯30日在推特上發文支持台灣參與WHA。

WHA每年例行性在5月與11月舉行大會，今年預定5月24日到6月1日將在線上舉行大會，年底時間未定。

中國大陸向來以「中國台灣參與世界衛生大會，必須符合一個中國原則」為由，阻止WHA發給台灣邀請函，去年5月大會開始前，中方致函譚德塞，重申聯合國大會第2758號決議及WHA第25.1決議，並稱「中國台灣當局拒絕接受一個中國原則，讓自己無法參與WHA」。