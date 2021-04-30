台灣被稱地球最危險 朱立倫：蔡政府挑釁對岸無助和平

最新一期「經濟學人」雜誌點名，台灣是「地球上最危險地區」，指台海若爆發戰爭將成災難，美、中須極力避免。國民黨前主席朱立倫表示，堅決捍衛家園，讓台灣從危險之地成世界上最安全、和平與繁榮之地，是全體台灣人共同期望。

朱立倫引述美國總統拜登國會演說時所言：「美中關係歡迎競爭，而非尋求衝突」，表示兩岸盡管有政治分歧，但也存在人民交往、文化交流與貿易往來實務需要；台灣社會主流民意希望兩岸和平，這除了要加強自身對保衛和平努力，更需要與國際間志同道合、以平等待我的國家共同奮鬥。

對於台灣是否將成為美中對抗下的棋子，朱立倫表示，台灣更要處變不驚、自立自強，無論在國防硬體或面對區域局勢壓力的社會心理建設，國、民兩黨應有共識要堅定捍衛中華民國。

朱立倫認為，若民進黨策略上持續採取對對岸挑釁、敵對方式，不但無助於保護人民，更將與美國新政府的「以競爭代替對抗」的政策相違背，蔡政府應該要重新省思，作出明智而負責任的決斷。

朱立倫辦公室上午也與美國史丹佛大學「胡佛研究所（The Hoover Institution)」視訊會談，美方學者建議，台灣要在國際社會上扮演更積極角色，獲得包括美國在內的所有民主國家重視；兩岸關係應以溝通代替對抗，減少挑釁行為，在疫情緩解後，也應該逐步恢復與對岸的經濟、文化、觀光旅遊，釋出善意、減少誤會。