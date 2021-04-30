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友我歐洲議會前議員因病辭世 吳釗燮表示哀悼及慰問

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導

外交部今天表示，「泛歐自由黨派聯盟」（ALDE Party）主席范巴倫（Hans van Baalen）不幸於29日在荷蘭因病辭世，享年60歲。范巴倫長期堅定支持台灣，並在國際上捍衛台灣參與國際事務的權益。外交部長吳釗燮於第一時間代表我國政府及人民透過電話向范巴倫的遺孀表達最深切的哀悼及誠摯慰問。

外交部表示，范巴倫生前曾擔任荷蘭國會議員、歐洲議會議員，並曾出任「國際自由聯盟」（Liberal International, LI）及「泛歐自由黨派聯盟」兩大民主政黨聯盟的主席，終身守護民主價值，並讚揚台灣的民主制度得來不易。范巴倫畢生堅定支持台灣，是我國忠實信賴的好朋友。

外交部表示，范巴倫生前積極深化台灣與荷蘭及歐盟的友好關係，也長期在國際上為我國仗義執言，曾多次提出友我議案，支持台灣參與國際組織。外交部緬懷這位令人尊敬的國際領袖，感念他畢生為自由民主的無私奉獻與奮鬥，以及對台灣真誠的友誼與支持。

外交部 荷蘭 吳釗燮

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