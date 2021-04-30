快訊

卡海底半年！失事F-5E機體完整 漁民：不可思議

所得中位數259萬元！全台最有錢里在這

聽新聞
test
0:00 / 0:00

趙介佑遲到5年的黨紀處分 黃國昌滿滿黑人問號

聯合報 / 記者林政忠／台北即時報導
民進黨台北市黨部評委召集人趙映光（中）的兒子趙介佑疑涉販毒，趙映光下午出面受訪，晚間發聲明表示請辭評召一職。記者林伯東／攝影
民進黨台北市黨部評委召集人趙映光（中）的兒子趙介佑疑涉販毒，趙映光下午出面受訪，晚間發聲明表示請辭評召一職。記者林伯東／攝影

民進黨台北市黨部評召趙映光之子趙介佑涉毒，引發政治風暴。時力前立委黃國昌今天在臉書貼文指出，他剛剛看到新聞趙映光因其子趙介佑涉毒，趙映光宣布請辭評召，令他感覺奇怪的是，趙介佑早在2016年擔任市黨代表時，就已經因為染毒、毒駕，遭法院判刑了，「怎麼會lag這麼久呢？」

趙映光今天下午臨時舉行記者會，表示應盡速召開評委會對趙介佑除名處分。趙映光晚間並發出聲明，辭去民進黨北市黨部評委召集人一職，並對造成社會觀感不佳、嚴重影響民進黨的名譽和形象，致上最深的歉意。

趙映光雖然請辭，但趙介佑早在2016年前就犯行，民進黨的黨紀處分遲到5年。黃國昌的臉書貼文還附上三張「黑人問號」，直呼太奇怪。

由於黃國昌砲打民進黨，有網友打趣留言，「完了，國昌老師準備變成中共同路人」。

民進黨 趙介佑 黃國昌

延伸閱讀

與趙介佑合照關係緊密？ 民進黨台北市黨部前主委：他父親是我朋友

時代力量吳佩芸遭抹黑為洩音檔者 「脫北者冰狼」遭訴

黃國昌控協助館長案槍手辦特別接見 陳明文：非事實

為槍手辦理特別接見？ 黃國昌指陳明文辦公室曾協助

相關新聞

義議員質問世衛官員 曾避談台灣的艾沃德改口稱讚了

世衛秘書長高級顧問艾沃德去年被問到台灣時裝聾稱讚中國，引起軒然大波。義大利眾議院外委會副主席弗門提尼28日在視訊會議中再...

子涉販毒、詐欺 趙映光辭民進黨北市黨部評委召集人

民進黨台北市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑涉販毒、詐欺案，訊後遭聲押；該案政治風暴延燒，趙映光今日下午臨時舉行記者會，表...

台灣遭點名地球最危險 趙少康：蔡英文應宣示不搞台獨

最新一期「經濟學人」雜誌點名，台灣是「地球上最危險地區」，指台海若爆發戰爭將成災難，美、中須極力避免。媒體人趙少康下午表...

趙介佑遲到5年的黨紀處分 黃國昌滿滿黑人問號

民進黨台北市黨部評召趙映光之子趙介佑涉毒，引發政治風暴。時力前立委黃國昌今天在臉書貼文指出，他剛剛看到新聞趙映光因其子趙...

幫派、民代互利共生 黑幫入黨「藍綠皆有」毒瘤難除

民進黨前黨代表、蔡英文2016競選總部顧問趙介佑被指涉毒、混幫派，重創民進黨形象，民進黨昨天連下兩道開鍘令，但台北市黨部仍未祭出除名處分，讓高層相當不滿。趙介佑的父親趙映光是民進黨北市黨部評委會召集人、姑姑趙心瑜是北市黨部執行長，在有力親友庇廕下，趙家還有國策顧問黃承國撐腰，在基層可謂「喊水會結凍」。國民黨北市議員徐巧芯也譏諷，連北市黨部主委吳怡農也要聽趙家的，根本是「傀儡主委」。

【專家之眼】趙少康左右開弓 國民黨重返執政？

中廣董事長趙少康4月28日應邀赴國民黨中常會演講，對國民黨與民進黨左右開弓，但 仍對國民黨寄予厚望，期許該黨能贏回人民信...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。