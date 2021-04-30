趙介佑遲到5年的黨紀處分 黃國昌滿滿黑人問號

民進黨台北市黨部評召趙映光之子趙介佑涉毒，引發政治風暴。時力前立委黃國昌今天在臉書貼文指出，他剛剛看到新聞趙映光因其子趙介佑涉毒，趙映光宣布請辭評召，令他感覺奇怪的是，趙介佑早在2016年擔任市黨代表時，就已經因為染毒、毒駕，遭法院判刑了，「怎麼會lag這麼久呢？」

趙映光今天下午臨時舉行記者會，表示應盡速召開評委會對趙介佑除名處分。趙映光晚間並發出聲明，辭去民進黨北市黨部評委召集人一職，並對造成社會觀感不佳、嚴重影響民進黨的名譽和形象，致上最深的歉意。

趙映光雖然請辭，但趙介佑早在2016年前就犯行，民進黨的黨紀處分遲到5年。黃國昌的臉書貼文還附上三張「黑人問號」，直呼太奇怪。

由於黃國昌砲打民進黨，有網友打趣留言，「完了，國昌老師準備變成中共同路人」。