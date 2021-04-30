【專家之眼】趙少康左右開弓 國民黨重返執政？

中廣董事長趙少康4月28日應邀赴國民黨中常會演講，對國民黨與民進黨左右開弓，但 仍對國民黨寄予厚望，期許該黨能贏回人民信任，重返執政。

在題為「團結、奮鬥、救台灣」的演講中，他抨擊民進黨是「新威權、新貪腐、新黨國一體」的「三新集團」，緊抱著「仇中」、「反中」、「反核」的神主牌，內政不修、外交無能。

問題是，面對一個做得這麽爛的民進黨，國民黨卻接連兩次大選被打趴在地。其中原因值得認真檢討。綜合他與其他人的看法，可以歸納如下。首先，趙少康在演說中指出：「團結未必勝選，分裂必定失敗」，是大家知道的道理，卻是國民黨的最大罩門。

2019年11月，筆者在天津開會，曾擔任國台辦副主任的王在希問及「國民黨掌握16個縣市，為什麼沒看到動員？」他的提問讓在場的藍營學者汗顏不已。

其次，國民黨一個陋習就是情勢一片大好，參選人奮勇爭先； 運情一片低迷，個個高掛免戰牌。

第三，國民黨勇於私鬥，怯於公戰。民進黨常可為小事走上街夠，國民黨遇到可上街頭示威遊行的大事，卻也瞻前顧後、猶豫不決。

第四，國民黨領導人不是過於政治算計的精算師 ，就是坐等黃袍加身的政治人物。最缺的就是願意「一步一腳印」深耕地方的政治人物。

第五，除了街頭造勢鼓動風潮不如民進黨之外，國民黨在創造或利用議題、議場抗爭也遠不如民進黨。

這就是趙少康所說的，國民黨無論在朝或在野，都聽民進黨，而反映在「九二共識」上特別明顯，自己的論點說不清楚講不明白，卻隨著民進黨的音樂起舞。

最後，國民黨長於執政卻短於選舉。國民黨總是墨守成規，食古不化，不知道與時俱進的道理。在選舉方面，國民黨常常少根筋。

選舉是政黨政治最重要的戰場。國民黨若不能提前成立有效的網軍、抗議民進黨把持中選會、儘快甄選各級候選人，國民黨要連贏未來兩場選舉恐怕不太容易。