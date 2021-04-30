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世界最危險地方？ 我應認清政治現實

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導

權威的英國「經濟學人」雜誌於5月1日發行的新刊頭條稱台灣為「世界上最危險的地方」，指出台灣已成為最有可能爆發戰爭的地區。受訪的藍綠學者說，台灣確實面臨很嚴峻的局面，解決之道在於重新擬定對美策略。

台灣師大政治所教授曲兆祥指出，該篇報導呈現了過去一個月台海關係的真實情況，「最可能發生戰爭的國家」這個標題是否合適有待討論，但現實面上，台灣的確面臨了很嚴重的局面。他指出，台灣確實該開始參考韓國、菲律賓等國作法，重新擬定對美策略。

國民黨黨主席參選人張亞中也相信，台灣已經成為高度開戰風險的地區，他主張、在美中高度對抗的局勢下，不該再對美百依百順。

東華大學教授施正鋒則認為，親美、親中或中立是台灣大戰略考量，親美本身並沒有問題，目前雖然拜登政府政策尚未明朗，但在美國從台灣獲取各種利益時，台灣也應據理力爭、從美國身上取得相應的國際地位保障，或是經貿回饋。

世界最危險的地方

《經濟學人》5月新刊分析，台灣半導體佔世界重要地位，且作為美中交鋒的關鍵地區，隨著北京政府的統一訴求趨於強硬，加以其過去5年間的軍事設備佈局使其在東亞的地位與全球影響力都明顯提高，台海發生軍事衝突的可能性也因此飆升。

曲兆祥分析說，美國近日積極「拉幫結派」，台、日、韓三國中，台灣最服從美國，其次為日本，韓國則有所保留。至於台灣密切配合美國動作，是否會帶來危險，曲兆祥說，「我不太願意危言聳聽，但確實是有危機，未來如果因此台海發生軍事或類軍事化的衝突，並不令人意外。」

張亞中則認為，「全世界除了台灣自己沒有自覺，仍然在繼續仇中外，大家都知道有危險」，並指出澳洲國防軍總司令坎培爾、美國前國安顧問馬斯特的擔憂已代表著台灣局勢岌岌可危，但對於兩岸議題，「民進黨逃、國民黨避，台灣現在的態度就是逃避。」

但針對中國可能的武力侵台，施正鋒認為，中國遲早會以武力犯台，但現在時機是不是到了也還說不定，且若在這個時間點發動，很可能是中國為了轉移其內部保守派與改革問題，且中國武力有沒有強到能攻打台灣，與美、日等軍事力量抗衡，「看起來是沒那個道理，還沒有那麼急迫。」

應思考對美態度

談到對美態度，張亞中說，台灣是美國遏止中國的重要棋子，但在美中現在高度對抗的局勢下，美國是否會在衝突時保護台灣，「其實我是畫問號的」，並強調美國的協防台灣只是要台灣積極買武器，並不是要美軍會來協防台灣，「這兩個概念是不一樣的。」

關於美國販售武器，曲兆祥則認為，美國賣武器給台灣，一方面是為了經濟利益，另一方面是為了慫恿台灣去騷擾中國、挑起與台海衝突，而美國則扮演調解者，並從中謀取利益，他強調：「大家要記得一件事，美國就是美國，美國不是台灣，所以美國政府的思考重點是美國國家利益、美國人民利益，美國人怎麼會考量台灣人民的利益呢？這是你們自己的事啊！」

因此，曲兆祥強調，台灣的確應該重新思考對美政策，看看韓國、菲律賓、東盟國家，「美國一樣給他壓力，人家的政策是什麼，我們的政策是什麼，我們已經成為亞洲的反中小金剛，但我們有實力這麼做嗎？」但也表示，完全拋開美國，對台灣而言並不實際。

但關於台灣過去幾年對於美國的作為，施正鋒認為，馬政府時代會對美做出讓利以維護台美關係，蔡政府更是為了美國犧牲台灣經濟利益、被美國吃得死死的，「外交上太過於白痴」，他強調，台灣是個有國格的國家，當美國需要台灣時，台灣也應「據理力爭」、爭取相應的國際待遇與經濟利益。

對中態度應緩和

在對中國政策上，張亞中說，台海的兩岸關係已經徹底搞僵，民進黨政府不承認九二共識使兩岸失去了互信基礎，兩岸之間簽訂和平協定的機率是零，因此如果當選國民黨黨主席，將優先與北京政府簽署和平備忘錄，釋出友善的政治信號，至少先拔除台海衝突爆發的引信。

曲兆祥則以烏克蘭與俄國的衝突為例，「烏克蘭跟台灣的情況幾乎要說是一樣的」，並指出目前已經有3個省脫離烏克蘭，其中克里米亞更已成為了俄國的領土，「但北約國家和美國有積極的去護衛他嗎？美國有為了烏克蘭去打仗嗎？」

他希望台灣人以烏克蘭為借鏡，思考未來該如何處理台海關係，也強調「這種問題是沒有標準答案的。」

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