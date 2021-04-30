蔡英文競選顧問涉販毒 藍委：民進黨政府已進黑白共治

民進黨台北市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑涉販毒、詐欺遭台北地檢署聲押，因趙曾任總統蔡英文台北市競選總部顧問，傳民進黨內英系撐腰。立院國民黨副書記長陳玉珍批評，趙案凸顯民進黨政府已經進入黑白共治，也影響國政發展。

陳玉珍表示，趙介佑是蔡總統競選總統時顧問，黨證拿出來哪個單位不會退避三舍，見微知著，民進黨過去批評國民黨的事情，現在不僅重蹈覆轍，還青出於藍。

國民黨立委賴士葆也揶揄，對照立院民進黨團最近積極推動修正會計法第99條之1，要將總統國務機要費貪腐除罪化，現在遭爆黑道與地方黨部、警界的瓜葛牽扯深遠，看來在一黨獨大專制治國下，民進黨已快變成「黑金治國」。

賴士葆表示，趙介佑過去靠黨政關係庇蔭，在黑道呼風喚雨、囂張跋扈，祖父大壽，民進黨高層也冠蓋雲集慶賀，如今民進黨卻忙著切割與趙關係，那對趙過去魚肉鄉民為何不置一詞？民進黨台北市評委會現在才開除黨籍是不是有點晚。