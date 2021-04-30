寶和會特權接見槍手但北監稱程序完備 黃國昌：離譜至極

竹聯幫寶和會涉及「館長」陳之漢槍擊案，有媒體爆料指出，寶和會2年來透過鍾姓股市炒手讓台北監獄批准，由寶和會成員16度和因內湖槍擊案現於台北監獄服刑的槍手陶彥誠接見16次，質疑事由不明，恐有特權或弊案；台北監獄表示，針對陶特見行政程序都完備，接見事由不便對外說明。對此，前時代力量立委黃國昌批評是滿口胡話、離譜至極。

媒體爆料指出，鍾姓股市炒手假釋後曾於2019年7月至2020年9月間，透過關係聯繫北監前典獄長謝琨琦，由謝批准讓陶彥誠獲12次特別事由接見、4次增加接見，每次和劉見面的幾乎都是寶和會成員，其中還包括曾對館長開槍的劉丞浩。

台北監獄今天下午舉辦記者會，由副典獄長李金德出面受訪，李表示，監獄基於有助管理、戒護、教化輔導、重大事故或其他事由，監獄認為有必要可核准相關接見，針對陶彥誠獲特見，都是基於以上的事由，至於中間是誰來請託，並非監獄審核的依據，是否有立委協助也不方便說明。

媒體也質疑聲請接見的原因為何？李僅表示已進入司法程序，不方便對外說明。李金德說，陶彥誠12次特見的部分，有檢視他相關文件「在行政程序上是完備的」。

黃國昌則在臉書上痛批，特見是透過有力人士打電話給典獄長，典獄長馬上就准許特別接見，這樣亂搞了十幾次，他請問台北監獄，這算是哪門子的「程序完備」？並質疑，這個完備的程序，在當時適用於全體受刑人嗎？還是適用於有人撐腰的特權份子？

黃國昌並質疑，剛入監所的重大暴力犯罪份子，依照當時適用的「行刑累進處遇條例」規定，能夠讓非屬親人的幫派份子接見嗎？這不是違法，什麼才是違法？

黃國昌表示，讓寶和會的老大，派幫眾去監獄探視槍手、交待安家費的給付，請問台北監獄，這是哪門子的有助於「教化輔導」？有助於幫派老大管教手下嗎？

黃國昌說，在訴追寶和會組織犯罪的司法程序中，檢察官已經正式發函要求北監說明，北監高層卻拒不回覆。現在面對輿論質疑，還厚顏推給「已進入司法程序」，不願對社會交代清楚。請問台北監獄，現在已成為了「治外法地」了嗎？