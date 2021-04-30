有無綠色連線？陳信瑜說詞反覆 議員轟：鬼打牆

日前媒體報導北市勞動局長陳信瑜成立「綠色連線」，動機遭質疑，陳也沒有出面否認。議員許淑華今在議會質詢時，指有民進黨籍的陳信瑜、社會局長周榆修和民政局長藍世聰在北市府「搞白綠合作、搞政治」，感到非常痛心；面對指控，陳信瑜一下說沒有綠色連線，但又改口說大家都是民進黨籍，本來就是綠的，讓許淑華大罵陳在「鬼打牆」。

許淑華質詢時劈頭就問「為什麼你們這麼閒，可以成立綠色連線？」陳信瑜說，大家有時候匯聚在一起聊天，交換意見、請教前輩，相關的業務也會橫向交流。

許淑華質疑為何業務繁忙，還有時間聚在一起聊政治，甚至成立綠色連線？陳回應，畢竟大家都是政治人物出身，一定會談論政治。陳信瑜澄清，這些都是報派消息；藍世聰也說，他看報紙才知道；周榆修說「我只知道我是民進黨員」，三人皆否認成立綠色連線。

另外，許淑華提到，陳信瑜替市長柯文哲成立「台灣阿北-柯文哲」FB粉專，還安排柯拍片，呼籲北市道路要正名。陳信瑜否認粉專是她成立，聲稱是朋友成立，也不曉得影片是誰拍的，但影片的內容與她理念相近，強調自己一直是民進黨員，沒有退黨，路名在地化也是她的價值。

許淑華回酸「妳沒有退黨，實在是應該自己去退黨」，還拿過往北市攝影官過勞一事，說民進黨不會放任柯文哲說「六日是志工、一到五是員工」這番話。陳信瑜說「我就是喜歡民進黨所以沒有退黨」，只是來北市府工作而已。

許淑華指出，過去陳親口承諾會好好擔任局長職，但現在卻在北市府搞政治，成立綠色連線、開粉專，還叫柯文哲拍影片，如果改路名這麼重要，他一上任就要做了。

藍世聰打趣地說「若真的有綠色連線，我一定會找議員妳，我們都是綠色連，但是沒有啊」。陳信瑜表示，自己也沒有做過違反行政中立的事情；周榆修回應「替市民服務沒有顏色，路燈也不會長出黨旗」。

許淑華說，站在人民公僕的立場，被指控就應該要去澄清，否則怎麼會莫名其妙被傳聞組成綠色連線。陳信瑜解釋，北市府內剛好有很多民進黨籍的政務官，還說「這是事實不用澄清」，大家都是民進黨籍，才會被稱呼綠色。

許淑華氣得大罵陳信瑜「鬼打牆」，一下說沒有綠色連線，一下又說是事實，要陳信瑜不要再扯了，最後說「我非常尊敬你們，但不要讓我看不起你們」。