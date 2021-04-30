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遭指與吳怡農關係不一般？ 趙映光：每個月遇到一次

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
民進黨台北市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑因涉及詐欺及毒品案，被台北地院裁定羈押，至於，趙映光是否會請辭召委一職？他表示，辭職會照程序走，心裡有一些想法了。記者潘才鉉／攝影
民進黨台北市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑因涉及詐欺及毒品案，被台北地院裁定羈押，至於，趙映光是否會請辭召委一職？他表示，辭職會照程序走，心裡有一些想法了。記者潘才鉉／攝影

民進黨台北市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑因涉及詐欺及毒品案，被台北地院裁定羈押；民進黨將在下周一才要開除趙介佑黨籍，但是網路爆料吳怡農登記台北市民進黨部主委的時候，陪同人是趙介佑、趙心瑜，議員質疑吳怡農和趙家的關係並不一般，趙映光表示，他與吳僅是評委和主委的關係，每個月遇到一次會聊黨務。

網路爆料吳怡農去登記台北市民進黨部主委的時候，有三個人陪同，其中兩位就是趙介佑、趙心瑜，台北市議員徐巧芯也在臉書質疑，吳怡農和趙家的關係並不一般，對於吳是否要開除趙介佑的態度讓人覺得奇怪而已。

對此，趙映光表示，吳怡農當上主委選舉才1000多票，不是力挺，民進黨的人才每個人都很支持，他與吳怡農的關係就是評委和主委的關係而已，每個月遇到一次會聊黨務，並稱讚吳很努力。

至於，趙映光是否會請辭召委一職？趙映光表示，辭職會照程序走，心裡有一些想法了。他也再次提到，在評委會時他也有完全迴避，只有進去表達痛心，呼籲主委會從嚴開除趙介佑的黨籍後，就先行離席，對黨部同仁深深抱歉，評委會也跟同仁表達歉意，希望接續裁決，盡速開除趙介佑黨籍。

趙介佑 吳怡農 民進黨

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