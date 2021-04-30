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勞動部禁人力銀行幫陸攬才 藍委：人民有就業遷徙自由

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導

為防止中國大陸挖角我半導體、IC等關鍵產業人才，勞動部發函給各大人力銀行，要求不能協助任何企業在台招募人員赴大陸工作。國民黨團副書記長陳玉珍批評，這個政府不僅是鎖國，還鎖住人民的發展。

陳玉珍表示，政府應檢討讓自己的就業環境更好，比如台灣是科技立國，怎樣讓人才有更好的空間，得到更好的待遇；質疑蔡政府沒能力創造好的就業條件給自己的人民，還用行政干預手段，讓人民不能自由去追求更好薪資待遇。

陳玉珍認為，台灣人才若能到美國、中國大陸等世界各國去發展，這是一種國力的展現，勞動部畫地自限的思維，妨礙台灣各行業的人才發展，是不可取的行為。

國民黨立委賴士葆質疑，人民有就業與遷徙自由，相關規定某一種程度來講違憲；人才是全世界流動，除非管制的高科技或涉國家機密人才，有依法限制，若對一般普羅大眾管制萬萬不可，否則只是凸顯執政者鴨霸，意識形態治國。

賴士葆質疑，人民在台灣這找不到工作，要生存只能去對岸找，不給他去難道要給他餓死或養他？如果只是去對岸做個廚師為什麼不可以？

陳玉珍 勞動部

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