台灣遭點名地球最危險 趙少康：蔡英文應宣示不搞台獨

最新一期「經濟學人」雜誌點名，台灣是「地球上最危險地區」，指台海若爆發戰爭將成災難，美、中須極力避免。媒體人趙少康下午表示，全世界看台灣都是兵凶戰危了，蔡英文總統這時候應公開宣示民進黨不搞台獨，這不能打模糊戰。

趙少康說，若蔡英文總統再對統獨議題打模糊仗，會為台灣帶來很大的危機。

趙少康表示，今天美國情報總監說台灣台獨氣焰愈來愈高張，海峽兩岸愈來愈緊張；經濟學人也說台海是全世界最危險的地方，但好像台灣人都不自覺，不知危之將至。

趙少康說，今天獨派大老辜寬敏傳出要辭總統府資政，台獨大老姚嘉文卻要推台灣共和國入憲，蔡英文總統不能玩兩手策略，一方面找姚當修憲小組共同召集人安撫獨派，但在立院又把爭議的修憲案撤掉，不敢公然宣示要推動或不搞台獨。

對於駐日代表謝長廷對日本排放核汙水爭議的發言屢生爭議，趙少康說，他不解總統府為何替謝發言背書，讓人懷疑謝與蔡總統唱雙簧，不知道背後與日本有什麼協議，做法已有失國格。

趙少康表示，台灣已經不是日本的殖民地，還讓日本這樣排廢水汙染我們的漁產，國民黨立委今天上午到總統府抗議，就是要蔡英文總統出來講清楚態度。趙也開玩笑說，今天中午特別吃日本料理，趕快吃一吃，避免以後不敢吃。