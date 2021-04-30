WHA年會將召開 趙少康：蔡英文應託美提案支持台參與

今年度世界衛生大會（WHA）將於5月24日召開，媒體人趙少康下午呼籲，蔡英文總統應即刻訓令駐美代表蕭美琴，約見美國在台協會（AIT）處長酈英傑，傳達台灣希望美國這次能帶頭提案，讓台灣參與WHA年會，甚至成為WHO觀察員。

趙少康認為，若美國真的帶頭提案，今年成功機會很大，就算沒有通過，台灣人民也會感謝美國仗義執言、登高一呼；畢竟與其在台灣海峽武鬥，不如在WHA文鬥，比較有實效與實益，蔡英文總統應該主動積極做這件事情。

趙少康也呼籲，希望大陸不要反對台灣參加WHA，因為這對大家都好，共同防疫。

趙少康說，因為全世界都說台灣很重要、Taiwan can help，美國總統拜登也支持台灣，美國國會也通過戰略競爭法案鼓勵美國支持台灣加入WHA，美國國會議員提案要讓台灣幫助全世界，今年台灣應該有希望參與WHA。

趙少康認為，過去美國都嘴巴講講希望台灣加入，沒加入就可投譴責，希望這次不只是口頭，應該帶頭提案，甚至美國最近要法、英、德、澳等國船艦在台海通過，也應該要求這些國家一起提案讓台灣參與WHA。