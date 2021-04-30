拜登就職滿百日 我外交官員：上任首日是台美關係新階段

美國總統拜登就職滿百日，外交部北美司司長徐佑典今天表示，拜登政府上台第一天就是台美關係嶄新階段，過去的例子從東海到香港等議題可以看出美國不怯於出面說不好聽的話，有人說拜登只是說說，但很多「朋友」跟他們說，拜登的政策就是「he means what he says」，拜登會用這樣的態度處理和盟邦及競爭者之間的關係。

民進黨立委何志偉今天舉辦「美中新冷戰？台灣該何去何從？」座談會，徐佑典、亞太和平研究基金會首席顧問趙春山、哈佛大學費正清研究中心協同研究員尹麗喬、中華經濟研究院WTO及RTA中心執行長李淳及政治大學台灣安全研究中心資深研究員Patrick Mendis出席。

徐佑典說，當初川普上任百日時，他接待一團美國媒體訪台團，對方告訴他華府像「核戰過後」，對未來感到茫然，全球外交部門都在摸索川普的幕僚，而拜登的國安團隊很多過去四年在野時都有被邀請到台灣，和我國國安外交團隊有第一手互動和對話，他們完全了解台灣的情況。

徐佑典也提到之前在國內引發討論的駐美代表蕭美琴受邀參加拜登就職典禮一事，他說有些人說過去也收到邀請函，他過去任職駐美代表處國會組，小布希和歐巴馬時，大部分都是國會組和國會議員辦公室一張張要來的，但今年是主辦單位發給蕭美琴，以前的人拿到的是邀請卡，不是邀請函，網路上有人說他有邀請函，但那些受邀者不在政府的職位上。

徐佑典說，過去二十幾年台灣有很多機會，但基於種種因素讓那些機會跑掉了，所幸現在又回來了，我方要把握機會，川普任期最後半年無論是閣員級官員來台、經濟繁榮對話、台美教育協定等，我方就是要讓這些不僅是一天的新聞，要把握機會，讓過往台美關係努力的項目更將走向制度化、機構化。

趙春山說，美國戰略目標相同，就是阻止中國崛起，只是戰術改變，國務卿布林肯說和中國該合作時就合作，該競爭時就競爭，美中之間的競爭一定是長期的，美國手中有很多牌，台灣也是其中一張牌，台灣從過去到現在都是美國手上不同程度的牌。

趙春山說，台灣現在的困境是「不能獨、不願統」，但無法維持這樣的狀況，主觀意願不獨不統，但客觀環境下要做出選擇，中國勢必會崛起，把統一台灣當成目標，而美國把台灣當成嚇阻中國的牌，台灣被迫成為嚇阻和反嚇阻的角力，美中在南海軍機擦撞，「兩強在我們門口角力」。

趙春山說，台灣若拒絕統一，又無法脫離中美之間嚇阻和反嚇阻的角力，勢必面臨有或沒有硝煙的戰爭，在這情況下台灣要有自我防衛能力，不能完全靠別人，一個國家把自己前途靠在別人身上是危險的，很多人說台海若開戰美日會來幫忙，但美國過去有太多例子顯示他們會在必要時，因此我們要有自我防衛能力及自我防衛意志，外人當然會協防，但是為了他們自己，他們也會評估會為台灣付出什麼代價，外力能協防到什麼程度，是我方國安單位要評估的。