快訊

諾富特飯店確診主管3度到三重看病 診所醫師嘆氣回應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

拜登就職滿百日 我外交官員：上任首日是台美關係新階段

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
民進黨立委何志偉(右三)今天舉辦「美中新冷戰？台灣該何去何從？」座談會，外交部北美司長徐佑典(右二)、亞太和平研究基金會首席顧問趙春山(左三)、哈佛大學費正清研究中心協同研究員尹麗喬(右一)、中華經濟研究院WTO及RTA中心執行長李淳(左二)及政治大學台灣安全研究中心資深研究員Patrick Mendis(左一)出席。記者徐偉真／攝影
民進黨立委何志偉(右三)今天舉辦「美中新冷戰？台灣該何去何從？」座談會，外交部北美司長徐佑典(右二)、亞太和平研究基金會首席顧問趙春山(左三)、哈佛大學費正清研究中心協同研究員尹麗喬(右一)、中華經濟研究院WTO及RTA中心執行長李淳(左二)及政治大學台灣安全研究中心資深研究員Patrick Mendis(左一)出席。記者徐偉真／攝影

美國總統拜登就職滿百日，外交部北美司司長徐佑典今天表示，拜登政府上台第一天就是台美關係嶄新階段，過去的例子從東海到香港等議題可以看出美國不怯於出面說不好聽的話，有人說拜登只是說說，但很多「朋友」跟他們說，拜登的政策就是「he means what he says」，拜登會用這樣的態度處理和盟邦及競爭者之間的關係。

民進黨立委何志偉今天舉辦「美中新冷戰？台灣該何去何從？」座談會，徐佑典、亞太和平研究基金會首席顧問趙春山、哈佛大學費正清研究中心協同研究員尹麗喬、中華經濟研究院WTO及RTA中心執行長李淳及政治大學台灣安全研究中心資深研究員Patrick Mendis出席。

徐佑典說，當初川普上任百日時，他接待一團美國媒體訪台團，對方告訴他華府像「核戰過後」，對未來感到茫然，全球外交部門都在摸索川普的幕僚，而拜登的國安團隊很多過去四年在野時都有被邀請到台灣，和我國國安外交團隊有第一手互動和對話，他們完全了解台灣的情況。

徐佑典也提到之前在國內引發討論的駐美代表蕭美琴受邀參加拜登就職典禮一事，他說有些人說過去也收到邀請函，他過去任職駐美代表處國會組，小布希和歐巴馬時，大部分都是國會組和國會議員辦公室一張張要來的，但今年是主辦單位發給蕭美琴，以前的人拿到的是邀請卡，不是邀請函，網路上有人說他有邀請函，但那些受邀者不在政府的職位上。

徐佑典說，過去二十幾年台灣有很多機會，但基於種種因素讓那些機會跑掉了，所幸現在又回來了，我方要把握機會，川普任期最後半年無論是閣員級官員來台、經濟繁榮對話、台美教育協定等，我方就是要讓這些不僅是一天的新聞，要把握機會，讓過往台美關係努力的項目更將走向制度化、機構化。

趙春山說，美國戰略目標相同，就是阻止中國崛起，只是戰術改變，國務卿布林肯說和中國該合作時就合作，該競爭時就競爭，美中之間的競爭一定是長期的，美國手中有很多牌，台灣也是其中一張牌，台灣從過去到現在都是美國手上不同程度的牌。

趙春山說，台灣現在的困境是「不能獨、不願統」，但無法維持這樣的狀況，主觀意願不獨不統，但客觀環境下要做出選擇，中國勢必會崛起，把統一台灣當成目標，而美國把台灣當成嚇阻中國的牌，台灣被迫成為嚇阻和反嚇阻的角力，美中在南海軍機擦撞，「兩強在我們門口角力」。

趙春山說，台灣若拒絕統一，又無法脫離中美之間嚇阻和反嚇阻的角力，勢必面臨有或沒有硝煙的戰爭，在這情況下台灣要有自我防衛能力，不能完全靠別人，一個國家把自己前途靠在別人身上是危險的，很多人說台海若開戰美日會來幫忙，但美國過去有太多例子顯示他們會在必要時，因此我們要有自我防衛能力及自我防衛意志，外人當然會協防，但是為了他們自己，他們也會評估會為台灣付出什麼代價，外力能協防到什麼程度，是我方國安單位要評估的。

拜登 國安 川普

延伸閱讀

拜登、賀錦麗出擊重建經濟 5/12邀兩黨國會領袖磋商

拜登上任100天 11項法案、42道行政令、翻轉川普62項命令

最年長的總統訪最長壽前總統 40多年情誼相見歡

紐時：拜登國會演說 說明美國已進入新超級大國博弈

相關新聞

台灣遭點名地球最危險 趙少康：蔡英文應宣示不搞台獨

最新一期「經濟學人」雜誌點名，台灣是「地球上最危險地區」，指台海若爆發戰爭將成災難，美、中須極力避免。媒體人趙少康下午表...

駁斥黑道一說 趙映光：三教九流的朋友都有

民進黨台北市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑涉毒、詐欺被羈押，牽扯出其家族人員，包括趙映光之妹民進黨台北市黨部執行長趙心瑜...

遭指與吳怡農關係不一般？趙映光：每個月遇到一次

民進黨台北市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑因涉及詐欺及毒品案，被台北地院裁定羈押；民進黨將在下周一才要開除趙介佑黨籍，但...

國民黨上凱道抗議核廢水 總統府：在野黨勿扭曲事實

國民黨不滿駐日代表謝長廷對於日本核廢水發言失當，今天在立法院會提案表決失利後，集體步行到總統府，要求蔡英文總統即刻撤換謝...

勞動部禁人力銀行幫陸攬才 藍委：人民有就業遷徙自由

為防止中國大陸挖角我半導體、IC等關鍵產業人才，勞動部發函給各大人力銀行，要求不能協助任何企業在台招募人員赴大陸工作。國...

不只經濟學人！西方專家多次示警台海危機 只有我們自己不緊張？

國際著名經濟刊物「經濟學人」最新一期的封面，稱台灣為「全球最危險的地方」。淡江大學戰略暨國際研究所副教授黃介正認為，現在最大的問題就是國際上都認為台灣很危險，但我們自己卻不認為危險，他同意「經濟學人」的看法，台灣目前確實是「兵凶戰危」；但政大國關中心研究員湯紹成卻認為，國際上的看法是浮面的，實際上從各種跡象看，中共目前都沒有攻台的準備。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。