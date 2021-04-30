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駁斥黑道一說 趙映光：三教九流的朋友都有

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
民進黨台北市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑涉毒、詐欺被羈押，該案政治風暴延燒，趙映光今日下午臨時舉行記者會。記者潘才鉉／攝影
民進黨台北市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑涉毒、詐欺被羈押，該案政治風暴延燒，趙映光今日下午臨時舉行記者會。記者潘才鉉／攝影

民進黨北市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑涉毒、詐欺被羈押，牽扯出其家族人員，包括趙映光之妹民進黨台北市黨部執行長趙心瑜，甚至外傳民進黨有黑道背景，對此趙映光駁斥黑道一說是不當影射，做生意20幾年，三教九流的朋友都有。

該案政治風暴延燒，趙映光今日下午臨時舉行記者會，趙映光表示，此事讓他妹妹趙心瑜也受到牽連，對趙心瑜他感到很抱歉，尤其趙心瑜單身，這幾年看到她的努力，為此事牽扯到她，非常不捨，已致電向她說抱歉，她語帶哽咽。

趙映光表示，希望媒體報導公正，這幾天有媒體將他的孫子照片刊登在媒體上，尤其孫子還在讀幼幼班，到學校上課老師會怎麼看待這個孩子。

此外，外傳趙映光、總統府國策顧問黃承國等人有黑道背景？趙映光表示，做生意20幾年，三教九流的朋友都有，也曾經年少過，身邊朋友什麼背景都有，並駁斥黑道一說是不當影射。趙說，誰沒有年少過，不能拿20、30年前的事情出來說，社會要給大家改過的機會，不能因為小事情無限擴大。

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