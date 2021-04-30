談主席選舉 朱立倫：自我期許是團結凝聚者而非破壞者

國民黨主席7月底改選，表態爭取連任的現任主席江啟臣再與有意回鍋角逐的前主席朱立倫會面，外界好奇是否江促成朱江合。朱今天表示，不會只有朱江合，是全面合，黨努力目標是大家全面合作，未來國民黨會怎麼做，大家拭目以待。

朱立倫說，他與江啟臣有非常強的共識，認為最大責任是讓國民黨重新贏得人民信任，爭取更多支持，2022勝選，2024重返執政，而在此之前，黨內的團結是最基本的，江與他都有責任，過去這段時間也在促成團結。

朱立倫指出，近日有傳言稱朱選2024（總統），江啟臣選2021（主席），但他與江不會窄化到只談個人，當天會談重點是讓黨變成一個團隊，為中華民國與台灣好，他與江都有這個責任讓大家覺得是團結的國民黨。

朱立倫表示，黨是一個團隊，黨主席是匯集大家力量的角色，而不是造成紛爭的角色，他也自我期許是團結的凝聚者而非團結的破壞者；而除黨內團結外，也重視全黨的領導與戰鬥力，希望未來能強化。

朱立倫說，他曾跟江啟臣講他最重視如棒球團隊，各守備位置都是最好的選手，就是最好的球隊，每個人的角色都很重要，若大家都能像球隊團結在一起就能勝選，也許沒有超級明星，但有團隊合作就有實力一棒接一棒，棒棒都打出好球。

對於江啟臣密集辦簽書會拚連任，朱立倫表示，他有跟江講要多花心力促成黨內團結，多跟不同人士溝通，比每一天去競選好很多；主席選舉不是跟民進黨競選，是黨內責任的分工，大家都願意為黨扛責任。