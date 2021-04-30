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與趙介佑合照關係緊密？ 民進黨台北市黨部前主委：他父親是我朋友

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
總統府國策顧問黃承國表示，只知道趙介佑是趙映光的兒子，但不認識趙介佑。記者鍾維軒／攝影
總統府國策顧問黃承國表示，只知道趙介佑是趙映光的兒子，但不認識趙介佑。記者鍾維軒／攝影

民進黨台北市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑涉毒、詐欺被羈押，民黨內部人士紛紛切割，就怕遭受波及。總統府國策顧問黃承國今天受訪時表示，自己不認識趙介佑，只說趙映光是朋友，而趙的黨代表是透過選舉選出來的，強調自己並沒有提拔或任命誰；內政部長徐國勇則說不應看照片說故事。

針對趙介佑曾與民進黨台北市黨部前主委黃承國、內政部長徐國勇等人合照。民進黨立委何志偉表示，其實這某種程度就是在釋放「我背後有大人」的訊息，黃承國身為現任國策顧問，這部分應有更多釐清。

對此，黃承國今天陪同總統蔡英文出席母娘文化祭，被問及是否在背後替趙家撐腰？黃承國趕緊澄清，說他除了知道趙介佑是趙映光的兒子之外，並不熟悉趙介佑這個人。

對於外界傳聞趙介佑為黃承國提拔，黃反問「提拔是什麼意思？所謂提拔是什麼意思？」，他說趙介佑是透過選舉才擔任黨代表，並不是他任命或提拔。

黃承國最後表示，趙介佑的行為非常不好，他已經是個成年人，所做的事情都要負法律責任，也必須要嚴厲譴責，強調自己的朋友是趙映光，不是趙介佑。

而徐國勇則解釋，自己身為公眾人物，民眾看見他一定會跑來合照，他也不會拒絕，有人把照片放出來，目的到底是什麼、是不是故意的個人不會做揣測，但不應該以一張照片看圖說故事。

趙介佑 徐國勇

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